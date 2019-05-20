طريقة عمل صوص الكراميل

المكوّنات:

سكر – كوب

كريمة خفق – نصف كوب

زبدة – ملعقتان كبيرتان

ملح – ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة

طريقة العمل

1- في قدر متوسط الحجم على نار متوسطة، ضعي السكر وأضيفي ربع كوب من الماء البارد. أتركي المزيج على النار لـ10-12 دقيقة دون تحريك حتى يصبح المزيج ذات لون الكراميل. 2- في هذا الوقت، سخّني الكريمة في قدر على حرارة هادئة. أسكبيها فوق الكراميل تدريجياً وحركي بعناية حتى يتجانس المزيج. إغلي المكونات على نار هادئة لـ3 دقائق. 3- إرفعي القدر عن النار. أضيفي الزبدة وحرّكي جيداً حتى يتجانس المزيج. نكّهي بالملح. 4- إستخدمي الصلصة في حلوياتك.

المصدر: أطيب طبخة