تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن تغريد الطاسان: الشيطان رامز كل الوطن التلفزيون الإسرائيلي: اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حماس” لمدة 6 أشهر كل الوطن بالصور.. نفخت شفتيها بأقل التكاليف فكانت النتيجة كارثية! كل الوطن الإطاحة بأب قتل طفلته ضربا بمكّة المكرّمة كل الوطن غرفة الرياض التجارية تدعو السعوديين لبدائل عن السياحة إلى تركيا كل الوطن طريقة عمل صوص الكراميل كل الوطن “التجارة” تشهر بمنشأة تجارية لعرضها منتجات غذائية مخالفة كل الوطن المملكة تستضيف اجتماع وزراء البيئة لدول البحر الأحمر وخليج عدن كل الوطن ”غوغل” تطمئن أصحاب هواتف هواوي: خدماتنا متواصلة معكم كل الوطن الرياض: مفاجأة بعد القبض على الملثمين سارقي محل تموينات الرياض (فيديو)
» » غرفة الرياض التجارية تدعو السعوديين لبدائل عن السياحة إلى تركيا

غرفة الرياض التجارية تدعو السعوديين لبدائل عن السياحة إلى تركيا

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 20 مايو 2019 - 8:13 مساءً
غرفة الرياض التجارية تدعو السعوديين لبدائل عن السياحة إلى تركيا

دعت الغرفة التجارية في الرياض المكاتب السياحية السعودية إلى البحث عن بدائل لتركيا، في مؤشر جديد على زيادة التوتر بين البلدين وانتقاله إلى الصعيد الرسمي.

وذكر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض، عجلان العجلان، عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، اليوم الاثنين: “خاطبنا مكاتب السفر والسياحة لحثهم على تقديم تسهيلات للراغبين في تعديل حجوزاتهم وتغيير وجهة سفرهم من تركيا إلى أي بلد من البلدان الشقيقة والصديقة، التي تتمتع بالأمان وباحترام حقوق السائح، في ظل ما يتعرض له السعوديون من مضايقات في تركيا”.

بدورها، نقلت صحيفة “سبق” أن غرفة الرياض “أخطرت مكاتب السفر والسياحة بدورها بتوعية السياح ونصيحتهم بعدم السفر لتركيا، لما يتعرض له السياح من مضايقات ومخاطر أمنية، وحثتهم على مساعدة من أتموا حجوزاتهم إلى تركيا في أي مكتب سياحي، بالبحث عن بدائل سياحية آمنة”.

المصدر: سبق + روسيا اليوم

رابط مختصر
2019-05-20 2019-05-20
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن