غرفة الرياض التجارية تدعو السعوديين لبدائل عن السياحة إلى تركيا

دعت الغرفة التجارية في الرياض المكاتب السياحية السعودية إلى البحث عن بدائل لتركيا، في مؤشر جديد على زيادة التوتر بين البلدين وانتقاله إلى الصعيد الرسمي.

وذكر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض، عجلان العجلان، عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، اليوم الاثنين: “خاطبنا مكاتب السفر والسياحة لحثهم على تقديم تسهيلات للراغبين في تعديل حجوزاتهم وتغيير وجهة سفرهم من تركيا إلى أي بلد من البلدان الشقيقة والصديقة، التي تتمتع بالأمان وباحترام حقوق السائح، في ظل ما يتعرض له السعوديون من مضايقات في تركيا”.

بدورها، نقلت صحيفة “سبق” أن غرفة الرياض “أخطرت مكاتب السفر والسياحة بدورها بتوعية السياح ونصيحتهم بعدم السفر لتركيا، لما يتعرض له السياح من مضايقات ومخاطر أمنية، وحثتهم على مساعدة من أتموا حجوزاتهم إلى تركيا في أي مكتب سياحي، بالبحث عن بدائل سياحية آمنة”.

المصدر: سبق + روسيا اليوم