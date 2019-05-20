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الإطاحة بأب قتل طفلته ضربا بمكّة المكرّمة

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 20 مايو 2019 - 8:24 مساءً
الإطاحة بأب قتل طفلته ضربا بمكّة المكرّمة

كل الوطن – متابعات: شهدت مكة المكرمة واقعة مأساوية بعد أن لقيت طفلة صغيرة حتفها يوم الإثنين الماضي، إثر تعرضها للضرب المبرح على يد والدها، فيما أحالت الجهات الأمنية ملف القضية للنيابة العامة بعد الإطاحة بالوالد.

وكان الهلال الأحمر قد تلقى بلاغاً من أحد المواطنين يناشد نقل ابنته إلى المستشفى بعد تعرضها لحالة إغماء وسقوط داخل دورة المياه بالمنزل، إلا أن روحها فاضت داخل سيارة الإسعاف قبل الوصول.

واكتشفت الفرق الطبية عند مباشرتها الحالة آثار ضـرب مبرح على عدة مواضع بالجسد، فتم إبلاغ الجهات الأمنية التي تحفظت على الوالد وحققت معه.

وأفادت مصادر وفقا لـ”سبق”، أن الأب اعترف خلال التحقيقات بضرب الفتاة بسبب عدم طاعتها له، لافتا إلى أنها دخلت دورة المياه بالمنزل وحدث لها حالة إغماء وسقطت على رأسها.

وبينت المصادر أن الطفلة المتوفاة وأختها الصغرى يتيمتا الأم وتسكنان مع زوجة والدهما، فيما أحالت الشرطة ممثلة في مركز شرطة المعابدة ملف القضية إلى النيابة العامة، التي بدأت تحقيقاتها مع الوالد تمهيداً لاتخاذ اللازم بحقه.

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2019-05-20 2019-05-20
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