بالصور.. نفخت شفتيها بأقل التكاليف فكانت النتيجة كارثية!

لم تكن تتوقع أن نفخ شفتيها في عيادة وجدتها عبر موقع “فيسبوك”، وبسعر زهيد ، ستتسسبب لها بمعاناة كبيرة وآلام شديدة.

وقالت كيلي ماكفيكر – من بريطانيا – أن حشوة الشفاه التي تبلغ قيمتها 90 جنيهاً إسترلينياً، جلبت لها مشكلات لم تكن تتوقعها، حيث اضطر الأطباء أثناء معالجتها إلى إحداث ثقوب في شفتيها على مدار ساعتين كاملتين أكثر من مرة، لدرجة انها أجبرت على الاختفاء في المنزل لمدة 3 أسابيع بسبب التشوهات.

وأضافت : “لقد كانت شفتي العلوية أكبر من السفلى. لقد بدت وكأنها شفة بطة مروعة. بقيت في المنزل لمدة ثلاثة أسابيع، وفي المرات القليلة التي خرجت فيها للعمل كنت أضع وشاحاً على شفتي”.

وحذرت ماكفيكر النساء من مخاطر إجراء عمليات حشو الشفاه لدى عيادات غير مختصة أو أطباء غير مؤهلين لإجراء عمليات التجميل، مؤكدة أن العيادة أقفلت صفحتها الرسمية فى موقع التواصل الاجتماعي بعد إجراء العملية لها.