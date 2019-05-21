الأمن العام.. يحذر من مواقع إلكترونية تُروج للاستثمار في العملات الرقمية

كل الوطن – الرياض: يتعرض الكثير من الأشخاص للاحتيال الإلكتروني من خلال بعض المواقع الإلكترونية التي تستغل جهل بعض هؤلاء الأشخاص، وذلك بالرغم من التحذيرات الكثيرة التي يطلقها العديد من الخبراء في هذا المجال.

ولهذا فقد حذر الأمن العام من مواقع إلكترونية تروج للاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية، وتدعي حصولها على تراخيص من الجهات الرسمية في المملكة.

وقال الأمن العام، إن هذه المواقع تمارس نشاطها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأبان، أن ما تزعمه هذه المواقع غير صحيح، داعياً في ذات الوقت إلى تبليغ الجهات المختصة عنها.