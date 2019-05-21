اصطحب والدته لأداء العمرة فطلبت زوجته الخلع

كل الوطن – الرياض: أقامت سيدة عشرينية دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة شرق العاصمة القاهرة، وقدمت عريضة دعواها إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية وبررت فيها سبب الدعوى بأن زوجها يتجاهلها بشكل تام وأنه يفضل والدته عليها، لدرجة أنه اصطحبها لأداء العمرة وتركها في منزل الزوجية دون أن يخبرها بتلك الرحلة.

وأضافت الزوجة «خلود» 28 سنة أن زوجها اعتاد إهانتها أمام جميع أفراد أسرته وأبلغ دليل على تلك الإهانات هي تعلقه بوالدته بشكل كبير وكأنه لا يزال طفلاً على حساب زوجته وطفليه، وأنه يذهب إلى منزل والدته يوميًا وينام لديها أربع ليالٍ في الأسبوع، وأصبحت لا أحتمل شعور الإهمال واللامبالاة التي يعاملني بهما زوجي، كما أنني شكوت كثيرًا لأسرتي والذين أكدوا لي أنني لا يحق لي التحدث في تلك الأمور، لأن الأم أهم شيء في حياة أي شخص، فالأم واحدة فقط أما الزوجة فيمكن أن تحل مكانها أخرى.

وتابعت الزوجة تحملت تصرفات زوجي وحاولت إقناع نفسي بتصرفه، أنجبت خلال رحله زواجي طفلتين إحداهما تبلغ الرابعة والأخرى تبلغ عامها الأول بسبب انشغال زوجي بوالدته تحملت كافة متطلبات طفلتي وحيدة دون مساعدة منه أو من والدته، وكثيرًا شعرت بالقهر بسبب قيامي بجميع مهامهما، وكل الأمور تحملتها وارتضيت بها، حتى لا أكون سببًا في خراب بيتي وتدمير أسرتي الصغيرة، حتى وصل بي الأمر إلى درجة لا تحتمل طاقة البشر فقررت التخلص من تلك الزيجة.