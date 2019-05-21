تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن خالد زنان: التسول.. وخفايا.. المتسولين  كل الوطن حراس رئيس الاستخبارات السوداني السابق يمنعون إعتقاله كل الوطن كيف استعدت هواوي “سرا” لتداعيات حظر أندرويد؟ كل الوطن “العاصوف” يشعل الشبكات الاجتماعية بـ”الاقتحام المسلح للحرم المكي” كل الوطن الإمارات تنفي سقوط طائرة في دبي كل الوطن الكنافة باللحم والدجاج والبقدونس تغزو الموائد الرمضانية هذا العام كل الوطن ماجد المصري: أرفض أن تعمل ابنتي في الوسط الفني! كل الوطن خدعة خفية في “واتس آب” لقراءة الرسائل دون علم مرسلها! كل الوطن “خط ساخن” يوصل سلاف فواخرجي إلى المستشفى! (صور) كل الوطن النجم محمد رمضان “يتطاول” على مجلس النواب المصري!
» » النجم محمد رمضان “يتطاول” على مجلس النواب المصري!

النجم محمد رمضان “يتطاول” على مجلس النواب المصري!

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 21 مايو 2019 - 4:10 مساءً
النجم محمد رمضان “يتطاول” على مجلس النواب المصري!

أعلن المحامي المصري أيمن محفوظ أنه قدم شكوى رسمية لمجلس النواب المصري ضد الفنان محمد رمضان بتهمة إهانة البرلمان في مسلسل “زلزال”.

وأكد المحامي المصري على أن رمضان يظهر نفسه في المسلسل أنه أقوى من المجلس، حيث يضرب عضو البرلمان، في المسلسل، بالقلم وكأنه يوحي للمشاهد بأنه أقوى من المجلس، ويدعو للعنف ضد سلطات الدولة.

وحملت الشكوى على موقع المجلس الإلكتروني، وفقا لمحفوظ، رقم 7245 لعام 2019، استنادا إلى المادة 138 من الدستور التي تنص على أن لكل مواطن أن يقدم إلى المجلس شكاوى تحال إلى الوزراء المختصين.

وطالب محفوظ في شكواه باتخاذ اللازم قانونا ضد الفنان محمد رمضان ومسلسل “زلزال” للحد من تطاوله وتحديه لقيم المجتمع.

المصدر: النهار

رابط مختصر
2019-05-21 2019-05-21
فنون ونجوم
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن