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ماجد المصري: أرفض أن تعمل ابنتي في الوسط الفني!

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 21 مايو 2019 - 5:30 مساءً
ماجد المصري: أرفض أن تعمل ابنتي في الوسط الفني!

احتدت الإعلامية بسمة وهبي ببرنامج “شيخ الحارة” أثناء مقابلتها للفنان ماجد المصري وارتفعت درجة حرارة الحوار بعد تصريحاته التي اعتبرتها دلالة على ازدواج في الشخصية.

وقال الممثل ماجد المصري أثناء اللقاء التلفزيوني: “ابنتي لا تجرؤ على طلب العمل في الوسط الفني، وهي تعلم أنني أرفض ذلك الأمر بتاتا”.

وقال الممثل ماجد المصري أثناء اللقاء التلفزيوني: “ابنتي لا تجرؤ على طلب العمل في الوسط الفني، وهي تعلم أنني أرفض ذلك الأمر بتاتا”.

وأشار المصري إلى أنه رجل شرقي وفلاح يرفض أن تعمل ابنته في الوسط الفني، رغم أن الكثير من أصدقائه الفنانين طلبوا منه أن تشارك ابنته في عدد من الأعمال الفنية، لكنه رفض.

كما كشف المصري أن ابنيه يعملان في الوسط الفني، أحدهما مخرج والأصغر ممثل وأدى معه دورا في مسلسل “آدم”.

المصدر: فيسبوك

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2019-05-21 2019-05-21
فنون ونجوم
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