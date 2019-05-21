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الإمارات تنفي سقوط طائرة في دبي

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 21 مايو 2019 - 7:17 مساءً
الإمارات تنفي سقوط طائرة في دبي

نفت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية الشائعة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن سقوط طائرة اليوم في دبي.

وقالت الهيئة اليوم الثلاثاء في بيان لها: “تنفي الهيئة العامة للطيران المدني الشائعة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص سقوط طائرة اليوم في دبي”.

وأضافت: “تؤكد أن هذه الأخبار مضللة ولا صحة لها، وعليه تهيب بالجمهور عدم تداول هذه الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، وشددت على أنها “المصدر الوحيد لأية معلومات تخص مجال الطيران”.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، كانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أكدت سقوط طائرة مسح صغيرة على أراضي إمارة دبي، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

المصدر: وام

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