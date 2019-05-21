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العثور على مفقود صحراء الربع الخالي بعد أسبوعين من الإختفاء

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 21 مايو 2019 - 11:08 مساءً
العثور على مفقود صحراء الربع الخالي بعد أسبوعين من الإختفاء

كل الوطن – متابعات: تمكنت فرق البحث فجر اليوم من العثور على مفقود الربع الخالي وهو متوفى، وكان قد اختفى منذ صباح يوم الخميس قبل الماضي.

يذكر أن الفرق التطوعية والأهالي وعدد من سكان البادية في الربع الخالي كانوا قد استنفروا للبحث عن مواطن يستقل مركبة من نوع جيبGXR موديل 2016، انقطع به الاتصال منذ صباح يوم الخميس الموافق الرابع من رمضان.

وكان قد حُدد آخر موقع التُقط لأبراج هاتفه الجوّال بجنوب حرض، وبعد العثور على مركبة المفقود متوقفة في منطقة صحراوية، تم تتبُّع أثره بعد ترجله من المركبة، وعلى بُعد مسافة منها عُثر عليه متوفى.

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2019-05-21
جرائم وحوادث
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