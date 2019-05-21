تفاصيل حالة “الفتاة المنحورة” بيد أبيها في جدة.. كيف نجت؟

كل الوطن – متابعات: قال مصدر مسؤول في صحة جدة إن حالة الفتاة، ذات الـ15 عاما، التي حاول والدها نحرها قبل أن ينقلها إلى المستشفى، تجاوزت مرحلة الخطر وحالتها الآن مستقرة.

وأوضح أن الطعنات التي أصيبت بها لم تصل للقصبة الهوائية أو الشريان الرئيسي، كما أن سرعة نقلها بواسطة والدها وتدخل الأطباء أسهما بشكل كبير في تجاوزها الخطر.

وكانت الجهات الأمنية باشرت الحادثة الغريبة عندما أقدم أب في أحد أحياء جدة على محاولة نحر ابنته بسكين وطعنها 4 مرات ثم سارع بنقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز قبل أن يلوذ بالفرار بعد وصول الأجهزة الأمنية إلى المستشفى لمباشرة الواقعة، وسارع الأطباء بإدخال الفتاة إلى غرفة العمليات لإنقاذ حياتها، وتولت شرطة البلد التحقيقات في الحادثة. وفقاً لـ«عكاظ».