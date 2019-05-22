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الإمارات تطلق نظام الإقامة الدائمة للمستثمرين والباحثين وأصحاب المواهب

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 22 مايو 2019 - 12:28 صباحًا
الإمارات تطلق نظام الإقامة الدائمة للمستثمرين والباحثين وأصحاب المواهب

كل الوطن – أ ف ب: بدأت الإمارات العربية المتحدة منح إقامة دائمة لمستثمرين وأصحاب «كفاءات استثنائية» في عدة مجالات، حسب ما اعلن اليوم (الثلاثاء) رئيس الحكومة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال الشيخ محمد في تغريدة على تويتر «أطلقنا اليوم نظام الإقامة الدائمة»البطاقة الذهبية«في الإمارات. إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الإستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون».

وذكر أن الدفعة الأولى من مستحقي «البطاقة الذهبية» تشمل 6800 مستثمر تبلغ استثماراتهم 100 مليار درهم (نحو 27 مليار دولار).

وقال الشيخ محمد بن راشد إن الاقامة الدائمة ستمنح في الإمارات «للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات. نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا».

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2019-05-22
عربي ودولي
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