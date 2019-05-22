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جازان: وفاة شاب أثناء مشاركته في مباراة كرة قدم بدورة رمضانية

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 22 مايو 2019 - 1:15 صباحًا
جازان: وفاة شاب أثناء مشاركته في مباراة كرة قدم بدورة رمضانية

كل الوطن – الرياض : لقي الشاب حيدر مغفوري (32) سنة حتفه أثناء مشاركته مع فريقه الحنينه في الدورة الرمضانية المقامة بقرية الكربوس لكرة القدم بجازان، بعد تعرضه لمشكلة صحية مفاجئة وشعور ببعض الإجهاد وضيق في التنفس.

وأبان المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بجازان، بيشي الصرخي أن غرفة العمليات تلقت منتصف الليلة الماضية بلاغاً حول تعرض لاعب كرة قدم لمشكلة تنفسية أثناء لعبه في ملعب قرية الكربوس، مشيراً إلى أنه تم توجيه فرقة إسعافية للموقع، واتضح أن الشاب الثلاثيني لديه توقف في التنفس وتم نقل الحالة الى المستشفى لعمل الانعاش الرئوي إلا أنه فارق الحياة.

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2019-05-22 2019-05-22
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