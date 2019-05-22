تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن بالفيديو والصور.. مدني جازان يكشف تفاصيل الحريق الهائل بمستودعَيْ صبيا كل الوطن شاهد.. فيفي عبده: “ما أحب أبص في المراية لأني أحيانا أكون كارهة نفسي” كل الوطن رجل يعثر على قطعة ذهب خالص وزنها 1.4 كيلوغرام كل الوطن أم بي سي: سنحتفل بعيد ميلاد عادل إمام على مدار عام كامل! كل الوطن وزارة الثقافة في الأمم المتحدة: الثقافة جزء أساسي من رؤية المملكة 2030 كل الوطن “غوغل” متهمة بجمع معلومات عن مشتريات المستخدمين كل الوطن الشورى يُقرّ اشتراط الطبيب السعودي المتفرّغ والمتخصّص لملكية العيادة الخاصة كل الوطن الشورى يرفض تحويل أراضي الدولة غير المستخدمة بالمناطق الحيوية لـ”الإسكان” كل الوطن بومبيو: من الممكن جداً أن تكون إيران وراء الهجمات الأخيرة على السعودية وسواحل الإمارات كل الوطن في جلسة لمجلس الوزراء رأسها خادم الحرمين.. قرارات وترقيات
» » الشورى يُقرّ اشتراط الطبيب السعودي المتفرّغ والمتخصّص لملكية العيادة الخاصة

الشورى يُقرّ اشتراط الطبيب السعودي المتفرّغ والمتخصّص لملكية العيادة الخاصة

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 22 مايو 2019 - 9:50 صباحًا
الشورى يُقرّ اشتراط الطبيب السعودي المتفرّغ والمتخصّص لملكية العيادة الخاصة

كل الوطن – الرياض: أقر مجلس الشورى اليوم الثلاثاء تعديل ثاني فقرات المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة لتكون ” يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة ومشرفاً عليها ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها “، وصوت 113 عضواً على إقرار توصية اللجنة الصحية التي قدمها الدكتور عبدالله العتيبي نائب رئيس اللجنة، وأنهى المجلس مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن إلغاء الفقرة الفرعية من الفقرة الأولى من المادة الخامسة من نظام المطبوعات، القاضية باشتراط الجنسية السعودية لطالب الترخيص, والذي تلاه رئيس اللجنة عبد الله الناصر.

ورفض المجلس مقترح تعديل الفقرة (أ) من البند سادساً المتعلقة بنوط الأمن والفقرة (أ) من البند سابعا المتعلقة بنوط الإنقاذ من المادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية, والمقدم من عضوي المجلس الدكتور أيوب الجربوع واللواء علي التميمي، والذي يستهدف منح النوط للمدنيين الذين يقومون بأعمال تخدم المصلحة العامة واستتباب الأمن، وجاء في تقرير اللجنة أن الواقع الحالي يثبت أن كثيراً من المدنيين ينقذون حياة الآخرين في عمليات الإغاثة والنجدة والكوارث ومع ذلك لا يمكن منحهم نوط الإنقاذ الذي تضمنه نظام الأنواط العسكرية ورغم أن اللجنة أيَّدت ملائمة دراسة المقترح وأفادت أنها طالعت تجارب بعض من الدول الشقيقة التي تضمنت ما يشير إلى إجازة منح المدنيين في مثل هذه الظروف والأزمات، لا سيما في الوقت الراهن، إلا أن التصويت أسقط هذه التوصية وبذلك عدم الموافقة على دراسته.

من ناحية أخرى، طالب الشورى هيئة المدن الاقتصادية بالسعي لتعزيز مواردها المالية مما يمكنها من أداء مهامها واستكمال خططها ومشروعاتها التطويرية، وإعداد الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة، كما دعا إلى دراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله.

رابط مختصر
2019-05-22 2019-05-22
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن