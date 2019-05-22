أم بي سي: سنحتفل بعيد ميلاد عادل إمام على مدار عام كامل!

تواصل شبكة MBC، من خلال قناة MBC مصر، احتفالها بالفنان عادل إمام على مدار عام 2019 مع إستعداد الفنان الكبير لبدء عامه الثمانين وتربعه على عرش النجومية في مصر والعالم العربي لأكثر من أربعين عاماً بحسب بيان صحفي صدر عن ادارة القناة.

ام بي سي تحتفل بعيد ميلاد عادل إمام بعرض أعماله الفنية

وفي إطار خطة عمل ممنهجة ومُمتده على مدار العام، تحتفي MBC مصر بالرمز الفني الكبير عادل إمام، حيث كانت القناة قد خصصت ساعة يومياً منذ شهر يناير في بداية العام لعرض كل المُسلسلات التي قدمها الزعيم على قنوات MBC مصر، وأنتجتها شركة “سينرجي”، حيث عرضت خلال الأشهر الأربعة الماضية مُسلسلات “أستاذ ورئيس قسم، و”مأمون وشركاه”، وصاحب السعادة”، وستواصل عرض كل أعماله التلفزيونية على شاشة MBC مصر، بعد رمضان وحتى نهاية العام.

وخصصت قناة MBC مصر سهرتها ليومين مُتتاليين قبل رمضان مُباشرة لعرض برنامج “نعم أنا مشهور” الذي قدمته مني الشرقاوي وأنتجته شركة “سينرجي”، وهو الحوار الخاص الذي تحدث فيه الزعيم عادل إمام لأول مرة عن حياته الشخصية وأسرته وأحفاده و مشواره الفني الحافل.

ردود أفعال إيجابية على أغنية “اسمع عادل إمام”

ثم قدمت قناة MBC مصر خلال اليومين الماضيين وبالتزامن مع عيد ميلاد الفنان الكبير أغنية “أسمه عادل إمام” التي كانت محط إهتمام ومُتابعه قياسية من جمهور ومحبي النجم الكبير ولاقت ردود أفعال إيجابية من قطاعات كبيرة من رموز الفن.

يذكر أن عادل إمام احتفل بعيد ميلاده يوم الجمعة الماضي في منزله وسط عائلته وأصدقائه المقربين وبحضور عدد من زملائه الفنانين من الوسط الفني ممن تعاون معهم في أعماله الفنية وكانت في خلفية الاحتفال الأغنية التي أعدتها قناة ام بي سي.

المصدر: سيّدتي