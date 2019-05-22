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بالفيديو والصور.. مدني جازان يكشف تفاصيل الحريق الهائل بمستودعَيْ صبيا

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 22 مايو 2019 - 10:49 صباحًا
بالفيديو والصور.. مدني جازان يكشف تفاصيل الحريق الهائل بمستودعَيْ صبيا

كل الوطن – متابعات: أسرعت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان، للسيطرة على حريق هائل اندلع بمستودعين في محافظة صبيا وأخمدت النيران قبل تسببها في مزيد من الخسائر المادية الفادحة .

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان، أن المديرية تلقت بلاغًا عن حادث حريق في مستودعين بمحافظة صبيا، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق مستودع لمواد البناء تبلغ مساحته ٣٥×٢٠، ومستودع لإحدى المكتبات تبلغ مساحته ٢٥×٢٠ محترقة كليًا.

وأشار إلى أنه تمت السيطرة على الحريق من قبل الفرق والحيلولة دون انتشاره للمواقع المجاورة، مبينًا أنه نتج عن الحادث إصابة ثلاثة أفراد من أفراد الدفاع المدني بإصابات طفيفة، وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات خفيفة؛ حيث تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وهم بصحة جيدة.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.

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2019-05-22
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