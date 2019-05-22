فوائد القرفة في محاربة الكولسترول وضغط الدم والسكري

فوائد القرفة عظيمة على الصحة منذ آلاف السنين، وصولًا إلى ما أكدته الدراسات الحديثة. فتلك التوابل التي تُعتبر واحدة من أطيب وألذّ البهارات، سواء تمت إضافتها إلى الأطباق الحلوة أو المالحة، أو تمَّ شربها على شكل شاي.

اختصاصية التغذية جانين عواد، تطلع قراء “سيدتي. نت” على أبرز فوائد القرفة في القائمة الآتية:

– القرفة متوافرة بسهولة وبمتناول اليد، على شكل بودرة أو أعواد.

– القرفة تعمل على زيادة نسبة الحرق في الجسم، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون زيادة في الوزن.

– القرفة تُعتبر واحدة من أهم المواد الحافظة للأكل الطبيعي.