تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن واشنطن: رصدنا تنفيذ نظام بشار الأسد هجمات كيميائية جديدة كل الوطن أظافر متقصفة؟ … تعرفي إلى الأسباب والحلول المؤاتية كل الوطن شاهد.. صورة مهيبة لصحن الطواف وهو ممتلئ بالمصلين كل الوطن “الإعلام” تجهز نظاماً للتعاقدات الحكومية مع مشاهير “سوشيال ميديا” كل الوطن فوائد القرفة في محاربة الكولسترول وضغط الدم والسكري كل الوطن تقديم صرف”حافز” لـ 30 مايو الجاري بدلاً من 5 يونيو كل الوطن حلاق المشاهير.. وفاة مبتكر تصفيف الشعر في العالم! كل الوطن شاهد.. لاعب يجهش في البكاء بعد تسجيله لهدف قاتل كل الوطن “أرامكو” السعودية تبرم عقد غاز لـ20 عاما مع شركة أمريكية كل الوطن بالفيديو والصور.. مدني جازان يكشف تفاصيل الحريق الهائل بمستودعَيْ صبيا
» » شاهد.. صورة مهيبة لصحن الطواف وهو ممتلئ بالمصلين

شاهد.. صورة مهيبة لصحن الطواف وهو ممتلئ بالمصلين

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 22 مايو 2019 - 3:24 مساءً
شاهد.. صورة مهيبة لصحن الطواف وهو ممتلئ بالمصلين

كل الوطن – متابعات: لقيت صورة مهيبة التقطت لصحن الطواف بالمسجد الحرام تداولاً واسعاً ولافتاً، لروعتها وجمالها؛ حيث أظهرت امتلاء الصحن عن آخره بالمصلين الذين كانوا في وضع السجود، في منظر عكس المشهد الروحاني للحرم المكي.

وروى المصور عبدالله الصبيعي قصة هذه الصورة التي التقطها بواسطة طائرة درون، ضمن مشروع توثيقي خاص برئاسة الحرمين الشريفين؛ حيث قال إنه لاحظ اصطفاف المصلين وانتهز الفرصة لأخذ تلك اللقطة التي شعر بأنها ستكون معبّرة أفضل من أي مقطع فيديو.

وأضاف الصبيعي وفقاً لـ “العربية نت”، أنه التقط الصورة قبل نحو عام واحتفظ بها ليكشف عنها في شهر رمضان الذي رآه مناسبة جيدة للكشف عنها، مبدياً سعادته الكبيرة للتداول الواسع الذي لقيته الصورة داخل وخارج المملكة.

وبيّن أنه لاحظ أن الصحن كان به حركة وطواف وبعدما طلب الإمام من المصلين الاصطفاف، تغيّر المشهد في ثوان وتم الاصطفاف بشكل مبهر، فأراد أن يوثق هذه اللحظة فاختار التقاط الصورة لحظة السجود؛ لأنه أكثر تعبيراً عن الكعبة.

وأشار الصبيعي إلى أنه من مدينة عنيزة وحاصل على ماجستير في تقنية المعلومات ويعمل في وزارة البيئة والمياه بالقصيم، ويحلم بالوصول للعالمية وإيصال صور أكثر عن السعودية للعالم الخارجي.

رابط مختصر
2019-05-22 2019-05-22
منوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن