أظافر متقصفة؟ … تعرفي إلى الأسباب والحلول المؤاتية

الأظافر تماماً كالشعر، تتكوّن من طبقات عدة من الكيراتين. عندما تكون الأظافر في حالة صحية سيئة، فذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى تدني نسبة الكيراتين فيها. كما أن صحة الأظافر من صحة الجسم، لذلك فهي تحتاج دوماً إلى الفيتامينات والمعادن الأساسية.

فما هي العادات اليومية التي تتسبب بضعف الأظافر وتفسّخها وتكسّرها؟

الاستخدام المتواصل للماء، سواء في التنظيف او الغسل المستمر او تمضية فترات طويلة في احواض اسباحة او البحر. فالتعرض المفرط للمياه يزيل طبقة الكيراتين عن الظفر، مما يجعله عرضة للتكسر والتقصف.

استخدام المواد الكيميائية مثل المنظفات أو صبغات الشعر من دون ارتداء القفازات. والنتيجة في هذه الحال، ستكون اظافر هشة، لأن المواد الكيميائية تتلف الطبقة العليا من الظفر.

إن التغذية غير المتوازنة غالباً ما تسبب نقصاً في الحديد والزنك والكالسيوم والسيليكون والبروتين وفيتامين A أو B، مما يضعف الأظافر.

قضم الأظافر، أياً كان سببه، يعتبر شائعاً لدى الذين يعانون من ضغط نفسي. هذه العادة السيئة تسبب أظافر ضعيفة.

كذلك، إن الأشخاص المصابين ببعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية، لديهم أظافر هشة.

التعرض لدرجات حرارة مفرطة، سواء عالية أو منخفضة، بالإضافة إلى التعرض للأشعة ما فوق البنفسجية، سوف يتسبب بتكسر الأظافر وتفسخها.

هناك أسباب أخرى تسبب هشاشة الأظافر، كالعوامل الوراثية وانقطاع الطمث.

العلاجات المقترحة للتصدي لهشاشة الأظافر وتكسّرها: هناك نوعين من العلاجات التي تساعد في تعزيز صحة الأظافر.

النوع الأول يرتكز على تطبيق الزيوت الموضعية، نقترح على سبيل المثال: – تدليك الأظافر بزيت الزيتون لتقويتها وترطيبها. – فرك الأظافر بعصير الليمون الحامض، لتبييضها وتقويتها. – تدليك الأظافر بزيت اللوز الحلو لتغذيتها.

النوع الثاني يستند إلى الإهتمام بالنظام الغذائي لضمان الحصول على كل الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الأظافر: – للحصول على بعض كبسولات الجيلاتين لتعزيز أظافرك. – لمنع نقص الزنك، يجب تناول اللحوم والأسماك والمكسرات. – لمنع نقص الحديد، ينصح بتناول اللحوم الحمراء والأسماك والمحار والكاكاو والسبانخ. – لمنع نقص الكالسيوم، ينصح بالحليب ومشتقاته وببعض الخضار التي تحتوي عليه مثل الملفوف. – لمنع نقص السيليسيوم، ينصح بالخضار والفاكهة والحبوب. – لمنع نقص البروتين، ينصح بتناول اللحوم والأسماك أو البيض. – للحصول على الفيتامين أ، يجب تناول الخضار والفاكهة الطازجة والمجففة، الزبدة والبيض والأسماك والأجبان. – لمنع نقص الفيتامين ب. يجب تناول المواد الغذائية غير المصنعة، مثل البطاطا والموز والعدس والفلفل الحار.

كذلك يمكن تناول أقراص جيلاتين لتعزيز صحة الأظافر.