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قوات الأمن العراقية تلقي القبض على “قتيل”

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 22 مايو 2019 - 6:12 مساءً
قوات الأمن العراقية تلقي القبض على “قتيل”

ألقت قوات الأمن العراقية القبض على “إرهابي خطير” في محافظة ديالى، شرقي العراق، أعلنت عائلته في وقت سابق مقتله خلال عملية عسكرية.

وذكر بيان للداخلية العراقية أن “قوة أمنية من مفارز استخبارات ومكافحة الإرهاب في محافظة ديالى والعاملة ضمن وكالة الاستخبارات في الوزارة، اعتقلت، اليوم الأربعاء، أحد الإرهابيين، بعد ادعاء عائلته بأنه قتل خلال عمليات التحرير في محافظة صلاح الدين”.

وأضاف البيان أن “المعتقل هرب من السجن عام 2015، وتخفى بأطراف القرى في إحدى الدور بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية”.

وأشارت الداخلية إلى أن “عملية القبض على المتهم نفذت استنادا إلى تعاون المواطنين في الإخبار عن المشتبه بهم”، مبينا أن “المعتقل أحيل إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

المصدر: RT

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