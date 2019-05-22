كيف أتخلص من الكرش من دون جراحة؟

بروز البطن (الكرش) هو عبارة عن تراكم الدهون في منطقة البطن، والذي قد يصبح أحيانًا في غاية الخطورة على الجسم، لأنّ تراكم هذه الدهون يتمركز على الكبد والطحال والكلى، والذي قد يؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم الشرياني والسكري، وزيادة مستوى الكولسترول في الدم، بالإضافة إلى مشكلة الدهون المتراكمة في منطقة البطن. وقد تكون أسبابها وراثية أو مرضًا عضويًّا، أو سلوكيات خاطئة مثل أكل الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية. مشكلة الكرش لا تقتصر على الرجال بل تطارد بعض النساء أيضًا، بسبب وجود الدهنيات في منطقة البطن عند الإناث.

كيف اتخلص من الكرش؟

 عليك بممارسة رياضة الإيروبيكس، ومن المهم ممارسة تمارين المعدة.  الابتعاد عن النوم مباشرة بعد الأكل.  التخلص من فضلات البطن وذلك بدخول الحمّام قبل الذهاب إلى النوم.  تناول السلطات المضاف إليها الخل لتسريع الشعور بالشبع.  التقليل من الملح في الأطعمة.  المواظبة على الصلاة، فهي تحرق 600 سعرة حرارية في اليوم على الأقل.  تناول الأطعمة الغنية بالألياف، فهي تأخذ وقتًا أطول في المضغ، الأمر الذي يقلل الشعور بالجوع ويقلل حدوث الإمساك.

وصفات للتخلص من الكرش أو البطن

 تحضير الشاي الأخضر مع قشرة الرمان والزنجبيل والنعناع، ثم غليها معًا من دون سكر، وشرب كوب لثلاث مرات في اليوم مباشرةً بعد الوجبات.  خلط ملعقة صغيرة من كل من البابونج والزعتر وحصى البان، وإضافة كمية مناسبة من الماء المغلي، يفضل شرب كوب واحد على معدة فارغة.  تحضير ملعقة كبيرة من كل من المريمية والبابونج وحصى البان، ثم غليها بكمية مناسبة من الماء. وشرب ثلاثة أكواب يوميًّا، واحدة منها على معدة فارغة.

كيف اتخلص من الكرش بواسطة التمارين الرياضية

يوجد العديد من التمارين لمساعدتك على التخلص من الكرش ومنها ما يلي:  القفز بالحبل بمعدل خمس جولات في اليوم وكل جولة 10 قفزات.  ممارسة تمارين الدفع push- ups بمعدل 4 جولات في اليوم وكل جولة 5 مرات.  الوقوف ثم الانحناء إلى الأسفل 3 جولات في اليوم، وكل جولة 10 مرات.

كيف اتخلص من الكرش بمساعدة العمليات الجراحية

يحاول الكثير من الناس التخلص من الكرش بواسطة العمليات، أو ما يسمى “عملية شفط الدهون”، ولكن هذه الطرق تؤدي إلى التخلص من الكرش إلى فترة موقتة ولوقت محدود، حيث إنّ هذه العمليات تنطوي على شفط الدهون من الأكياس الدهنية الموجودة في منطقة البطن.

المصدر: سيّدتي