معلومات جديدة حول نظام هواوي البديل لأندرويد

كل الوطن – الرياض: بعد الضربة التي تلقتها شركة هواوي الصينية من طرف السلطات الأمريكية بعد قرار الحظر الذي صادق عليه الرئيس دونالد ترامب ما أدى إلى مقاطعة كبريات الشركات الأمريكية لها و على رأسها جوجل، تستعد شركة هواوي للمرور للخطوة المقبلة.

و كانت جوجل قد أعلنت توقيف تعاونها مع هواوي ما يعني عدم استفادة الهواتف المقبلة من الشركة من نظام تشغيل أندرويد و بالتالي تطبيقاته الأساسية، و يبدو أن هواوي كانت تحسب حساب هذه اللحظة منذ وقت طويل، فقد أشارت الكثير من التقارير سابقا أن الشركة تطور فعلا نظام تشغيل خاص بها.

موقع Engadget أشار نقلا عن مصادر صينية أن المدير التنفيذي Richard Yu راسل لفرق التقنية المختصة في هواوي عبر تطبيق WeChat الصيني، حيث تحدث عن موعد إطلاق نظام التشغيل الجديد الخاص بشركة هواوي، و الذي سيكون بديلا لأندوريد و تعمل عليه الشركة منذ 2012، لكن المصادر تقول أن النظام البديل سيكون قادرا على تشغيل تطبيقات أندرويد بسبب اعتمادها على النسخة المفتوحة المصدر منه.