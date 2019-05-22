تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن الحكومة المصرية تقرر تأجيل امتحانات مدرسية بسبب الحرّ الشديد كل الوطن معلومات جديدة حول نظام هواوي البديل لأندرويد كل الوطن واشنطن تصدر قانونا يسمح بتحويل جثامين الموتى إلى سماد عضوي كل الوطن كيف أتخلص من الكرش من دون جراحة؟ كل الوطن رئيس الفلبين ينفد صبره ويأمر بإعادة النفايات إلى كندا كل الوطن قوات الأمن العراقية تلقي القبض على “قتيل” كل الوطن واشنطن: رصدنا تنفيذ نظام بشار الأسد هجمات كيميائية جديدة كل الوطن أظافر متقصفة؟ … تعرفي إلى الأسباب والحلول المؤاتية كل الوطن شاهد.. صورة مهيبة لصحن الطواف وهو ممتلئ بالمصلين كل الوطن “الإعلام” تجهز نظاماً للتعاقدات الحكومية مع مشاهير “سوشيال ميديا”
» » الحكومة المصرية تقرر تأجيل امتحانات مدرسية بسبب الحرّ الشديد

الحكومة المصرية تقرر تأجيل امتحانات مدرسية بسبب الحرّ الشديد

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 22 مايو 2019 - 11:10 مساءً
الحكومة المصرية تقرر تأجيل امتحانات مدرسية بسبب الحرّ الشديد

أصدرت الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التربية والتعليم، قرارا بتأجيل امتحانات الصف الأول الثانوي غدا الخميس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة الشديدة.

وقرر وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، وفقا لما نشر على صفحة رئاسة الوزراء الرسمية، تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي، والمقرر عقده غدا الخميس 23 مايو 2019، إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019.

وأكدت الوزارة، التأجيل لمادة اللغة الأجنبية الأولى فقط، وتستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقا.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، قد أعلنت عن موجة حارة ستضرب البلاد، حيث نصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين بالابتعاد عن أشعه الشمس، إذ لم تشهد مصر مثل هذه الموجة منذ بداية الموسم.

المصدر: RT

رابط مختصر
2019-05-22 2019-05-22
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن