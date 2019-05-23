تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن لجنة الإفتاء تنهي الجدل حول مهرجان “القريقعان”: بدعة لا أصل لها في الإسلام كل الوطن “حشرات” تعيش على وجهك دون علمك! كل الوطن رسالة وعد لمتابعيها: لا تنخدعوا ببشرة المشاهير كل الوطن نشوب حريق “جديد” في النادي الأهلي كل الوطن ملك البحرين يصادق على قانون يجرم “تبرير الأعمال الإرهابية” كل الوطن الحكومة الصينية تدخل على خط أزمة “هواوي” كل الوطن الإفتاء المصرية تصدر فتوى بشأن الإفطار خلال الحر الشديد كل الوطن “فيفا” يتراجع عن مقترح زيادة منتخبات مونديال 2022 كل الوطن عضو شورى يطالب بالخطوات اللازمة لأي طارئ نووي أو اشعاعي كل الوطن الحكومة المصرية تقرر تأجيل امتحانات مدرسية بسبب الحرّ الشديد
» » رسالة وعد لمتابعيها: لا تنخدعوا ببشرة المشاهير

رسالة وعد لمتابعيها: لا تنخدعوا ببشرة المشاهير

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 23 مايو 2019 - 6:34 صباحًا
رسالة وعد لمتابعيها: لا تنخدعوا ببشرة المشاهير

كشفت الفنانة وعد لمتابعيها وجمهورها عن عيوب بشرة النجمات، والتعديلات التي يجرينها على صورهن عبر برنامج الفوتوشوب من أجل تنظيف مشاكل البشرة، ويظهرن بأحلى شكل.

وشاركت الفنانة وعد عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستقرام”، بصورة لها قبل وبعد تعديلها على برنامج “الفوتوشوب”، وعلقت عليها قائلة: “شكر خاص لبرنامج الفوتوشوب هذي صورة من تصوير الحب شهد الرويضان وبعد التنضيف والسمكره طلعت كذا عشان لا تنخدعوا بالفنانات والمشاهير كيف كذا بشرتهم كلنا نفس الشي عندنا حبوب وتصبغات وبشرة تعبانة من كثرة الماكياج”.

وطرحت النجمة السعودية وعد، حديثا، أغنيتها الجديدة “المشكلة”، وذلك ضمن خطتها الفنية التي تقوم على طرح أغنيات “سنجل” كل عدة أشهر، لتكون هذه الأغنية جديدها في شتاء 2018.

يشار إلى أن “كأس العذاب” أحدث أعمال الفنانة “وعد” التي قدمتها باللهجة المصرية، والتي سجلتها خلال وجودها بالقاهرة، بحضور صنّاع العمل: الشاعر فضل الراوي، والملحن شادي، وهي من توزيع أسامة عبد الهادي.

رابط مختصر
2019-05-23
فنون ونجوممنوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن