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بريطانية تفشل في الحصول على عمل بسبب جمالها الصارخ!

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 23 مايو 2019 - 6:53 صباحًا
بريطانية تفشل في الحصول على عمل بسبب جمالها الصارخ!

زعمت فتاة بريطانية، تخرجت في كلية الحقوق بلندن، أن جمالها الصارخ منعها من العثور على وظيفة مناسبة، وهو ما جعلها تقرر إنشاء شركة خاصة لها لبيع الملابس على الإنترنت.

ووفقًا لصحيفة “أوديتي سنترال”، قالت إيرينا كوفا، إن جاذبيتها منعتها من الحصول على وظيفة في لندن، مضيفة أن النساء يشعرن بالغيرة منها.

وأشارت إلى أن الرجال يتجنبون توظيفها حتى لا يؤثر جمالها على تركيزهم في العمل، وترى أن مظهرها الجيد دمر حياتها العملية وصعب عليها مهمة الحصول على أي وظيفة، رغم امتلاكها سيرة ذاتية رائعة.

وأضافت أنها اضطرت لصبغ شعرها بلون غامق، وارتدت نظارات كي تبدو أكثر جدية، لكن ذلك لم يجدِ نفعًا، واستمرت مشكلتها مع أصحاب العمل من النساء والرجال.

وقررت بعد العديد من المحاولات الفاشلة ألا تتقدم لأي وظيفة، وتنشىء شركتها الخاصة لبيع الملابس المستعملة على الإنترنت، وبالفعل حققت نجاحًا كبيرًا.

المصدر: وكالات

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2019-05-23
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