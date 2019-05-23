مكياج عيون للبشرة السمراء من وحي نجمات بوليوود

البشرة السمراء من ألوان البشرة الأكثر حظّاً، لجهة تقبّلها الظلال بألوان عديدة ومتنوّعة بين الترابيّة، النيود، البرونزيّة والزاهية، بدرجات داكنة وفاتحة.

إنْ كنتِ من ذوات البشرة السمراء، اخترنا لكِ نماذج عدّة من مكياج العيون مستوحاة من إطلالات لنجمات بوليوود السمراوات لتجدّدي من إطلالاتكِ في مناسبات الصيف.

ظلال عيون ذهبيّة

أضيئي العيون البنيّة والبشرة السمراء بظلال ذهبيّة برّاقة مع آيلاينر أسود وماسكارا سوداء، نغمات برونزيّة وترابيّة أو مشرقة على الشفاه. يمكنكِ الاكتفاء بتمرير الظلال الذهبيّة فقط على الزوايا الداخليّة ودمعة العين سواء مع جفون بألوان محايدة أو ملوّنة.

مكياج عيون ترابي

تشتهر نجمات بوليوود بالعيون الواسعة والكبيرة، ما يظهر الظلال الترابيّة والنيود أكثر سحراً على البشرة السمراء والمكياج الناعم والفاتح بعيداً عن الظلال الفاقعة وخطوط الآيلاينر العريضة. أكملي مكياج العيون الترابيّ بتغطية خافتة للبشرة، الخدود بدرجات المشمش وأحمر شفاه محايد وخفيف.

مكياج عيون سموكي

تليق بصاحبة البشرة السمراء جميع الألوان الداكنة والمشرقة كذلك بالأسلوب الدخانيّ والذي يعرف بالسموكي. امزجي بين الظلال للحصول على مكياج سموكي غامق ومدّي اللّون بشكل مموّه نحو خارج العينين لسحب العين ومنحها المزيد من السعة والجمال مع الماسكارا السوداء والكحل الأسود العربيّ داخل العينين.

مكياج عيون برونزي

طبّقي البرونزيّ، النحاسيّ والذهبيّ على كامل الجفن المتحرّك من الأسفل ومن الأعلى واجعليه داكناً بعض الشيء عند الزوايا الخارجيّة ومدّديه قليلاً مع خطّ الآيلاينر الرفيع أو العريض على الجفن العلويّ لتحافظي على قوّة وعمق مكياج العيون. اعتمدي للشفاه ألوان برونزية أو ترابية محايدة وهادئة كي يظلّ التركيز على لون العيون البرونزيّ الجذّاب واللّافت.

شاهدي بالصور مكياج عيون آسراً لصاحبات البشرة السمراء من وحي نجمات بوليوود، واستوحي منهنّ المزيد من الأفكار العصريّة والجذّابة لمكياج عينينكِ.