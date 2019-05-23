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دراسة أمريكية: الصيام يقي من السكري ويحسّن أداء الكبد

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 23 مايو 2019 - 7:50 صباحًا
دراسة أمريكية: الصيام يقي من السكري ويحسّن أداء الكبد

نوهت دراسة أمريكية حديثة لفوائد الصيام لمدة 30 يومًا، حيث ذكرت أن الصيام يزيد بروتينات معينة بالجسد تحسن الأنسولين، كما تقي من السكري ومشاكل في التمثيل الغذائي وتحسن أداء الكبد.

ووفقًا للبروفيسورة آيس ليلى من كلية طب بايلور بمدينة هيوستن الأمريكية، يساعد الصيام على تنظيف الأمعاء وتحسين نبضات القلب وخفض الوزن، كما أنه ينقي الجسد من آثار الأطعمة الغنية بالدهون.

وقد شارك في تلك الدراسة نحو 16 شخصًا صاموا 15 ساعة بين الشروق والغروب لمدة 4 أسابيع.

وأظهرت النتائج زيادة مستوى بروتين يسمى “تروبوميوسين” وهو البروتين الذي له دور مهم في زيادة حساسية الجسد للأنسولين وتقليل خطر السكري وتحسين حرق الجسد للطاقة.

يذكر أنه تم عرض نتائج تلك الدراسة في مؤتمر “أمراض الهضم” المنعقد في سان دييغو بكاليفورنيا.

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2019-05-23 2019-05-23
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