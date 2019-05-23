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وزارة العدل السعودية: بدء تحرير عقود الزواج إلكترونيا السعودية

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 23 مايو 2019 - 9:41 صباحًا
وزارة العدل السعودية: بدء تحرير عقود الزواج إلكترونيا السعودية

أعلنت وزارة العدل السعودية بداية تحرير عقود الزواج إلكترونيا عبر موقعها بثلاث خطوات، وذلك لتسهيل وتبسيط وتسريع إجراءات الزواج.

ونقلت صحيفة “عكاظ” عن مصادر مطلعه أن “هذا الإجراء سيتيح إتمام جميع إجراءات عقد الزواج إلكترونيا من خلال منصة الوزارة بكل يسر وسهولة، بحيث تكون بداية عقد الزواج الإلكتروني، من تسجيل بيانات الزوجين ثم اختيار مأذون الأنكحة واختيار الموعد والمكان، وتوثيق العقد إلكترونيا، عن طريق النظام”.

وأضافت المصادر أنه لا يمكن إتمام العقد دون إحضار التقرير الطبي ما قبل الزواج للخاطب والمخطوبة، يكون صادرا عن مستشفى معتمد ونسخة صك الطلاق للمرأة المطلقة والتأكد من انتهاء العدة وعدم مراجعتها من زوجها الأول.

وبينت أن توثيق العقد الإلكتروني سيكون عبر إدخال البصمة لكل أطراف العقد واستكمال بيانات الزوج والزوجة وإرفاق ملفات متطلبات عقد النكاح وإضافة شروط الزوج والزوجة وإدخال بيانات الشهود وولي الزوجة وإدخال بيانات المهر.

المصدر: “عكاظ”

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