حلت الفنانة بشرى ضيفة على برنامج “25 سؤالا” الذي يعرض عبر قناة “العربية”، وخلال الحلقة وصفت نفسها بأنها إنسانة مجتهدة تحاول التواصل والوصول للناس بشتى الطرق.

فيما قالت عن أغنيتها “كوبرا” التي هاجمت فيها الفنان محمد رمضان، إنها لم تفعل هذا بسبب الغيرة أو لسرقة الأضواء منه، فهي موجودة في الساحة الفنية من قبله بكثير.

أضافت أنها كانت تتحدث عن ظاهرة واستخدمت نفس الحق الذي استخدمه للتعبير عن نفسه.

وعن الانتقادات التي طالت الأغنية، قالت إنه لا أهمية لمن انتقد الأغنية أو لم تعجبه، وهي أيضا أحيانا تشاهد أعمالا ولا تعجبها.

وكشفت بشرى خلال اللقاء عن أقرب أعمالها إلى قلبها وهو فيلم “678” أما أحب الأغاني لها هي أغنية “تبات ونبات” فيما قالت إنها لا تفكر في طرح ألبوم غنائي كامل لأنه إهدار للوقت والجهد والمال، إذ في النهاية لا ينجح سوى أغنية أو اثنين.

وتحدثت عن إيمان رجل الأعمال نجيب ساويرس بها ليجعلها مسؤولة عن مهرجان الجونة، وقالت إنها سألته هذا السؤال من قبل وقال لها إن لديها سابقة أعمال تجعله يثق فيها وهو يحب أن يعطي الفرصة للشباب، مؤكدة أنه لا يؤمن بها هي فقط بل بمجموعة العمل كلها.

بشرى: لم أهاجم محمد رمضان لأسرق منه الأضواء.. أنا أقدم منه (فيديو)