احذري إرتداء هذه الأقمشة والألوان خلال الموجه الحارة

تشهد بعض الدول العربية موجة حارة شديدة هي الأقوى تبلغ ذروتها غدًا الخميس، ما يتطلب توخي الحذر عند الخروج خلال ساعات النهار، وارتداء أزياء وألوان مناسبة لمواجهه هذه الموجة.

إليك نصائح لإطلالة صيفية أنيقة مناسبة للموجة الحارة كما نشرتها مصراوي:

1-اختاري الملابس بألوان فاتحة، كاللون الأبيض، والأصفر، والبيج، والبيك الفاتح، وألوان الباستيل، وتجنبي الألوان الداكنة كالأسود، والكحلي، والأزرق الداكن، لأنها تحبس الضوء مما يزيد الشعور بالحر.

2-اعتمدى القصات العشوائية والتصاميم الواسعة والفضفاضة عند الأكمام ومنطقة الصدر والخصر، فيمكنك ارتداء التنورات الواسعة، مع توب من القطن بألوان الباستيل، أو فستان ماكس من الكتان.

3-اختارى الملابس المصنوعة من خامات جيدة التهوية، كالقطن، والكتان، والرايون، والكشمير، والحرير الطبيعي، وتجنبي أنواع الأقمشة كالنايلون، والبوليستر، والفسكوزي، والأكريليك.

4- يفضل اعتماد التصاميم الخفيفة، وعدم ارتداء العديد من الطبقات أو البناطيل المصنوعة من الجلد.

5- يمكنك تنسيق بلوزة من القطن باللون الأبيض، مع بنطلون فضفاض من الكتان، وحذاء مفتوح “صندل” جيد التهوية.

6- عند ارتداء الكارديجان يفضل الابتعاد عن الأقمشة الثقيلة، وتنسيقة مع توب من القطن وبنطلون بمقاس الجسم المناسب، أو اعتماد فستان قصير وسليبر.

7-اعتمدى القميص الفستان بالخطوط الطولية ذات الطابع الهندسي، يمكنكِ اختيارها بالألوان الهادئة كطبقة أساسية، مع الخطوط الطولية باللون الأبيض، والتي تناسب أوقات النهار الصيفية مرتفعة الحرارة