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شاحن هاتف يتسبّب في وفاة طفل بعد وضعه في فمه

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 23 مايو 2019 - 4:10 مساءً
شاحن هاتف يتسبّب في وفاة طفل بعد وضعه في فمه

صُعق طفل صغير بالكهرباء حتى الموت بعد وضع مقدمة شاحن هاتف في فمه لا يزال موصول بالمقبس.

وفقا لما ذكره موقع ذا صن، كان الطفل يلعب بمفرده في منزل في جهانجيراباد بالهند عندما وقع الحادث المؤلم، حيث سافر الطفل مع والدته إلى الجنوب لزيارة أقاربه، وتركته يلعب بمفرده في اليوم التالي.

وكشف الموقع أن والدة الطفل أزالت الهاتف من الشاحن ونسيت سحبه من المقبس، وعندما لاحظ الطفل الشاحن وضعه في فمه.

وادعت التقارير المحلية أن الطفل تم نقله إلى المستشفى بعد صعقه بالكهرباء، لكن تم إعلان وفاته فور وصوله.

ولم يتم التأكد من عمر الطفل أو ما إذا كان صبي أو فتاة، حيث ذكرت إحدى الصحف بأن طفلا يبلغ من العمر 3 سنوا متورطا في الحادث، وزعمت أخرى أن الضحية فتاة تبلغ من العمر عامين. ومع ذلك لم تقدم الأسرة أي شكوى للشرطة.

وكالات

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2019-05-23
جرائم وحوادث
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