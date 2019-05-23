هواوي تتحدى غوغل وأمريكا بـ 3 هواتف أسطورية جديدة.. صور ومواصفات وأسعار

بعد أقل من يومين على قرار جوجل بوقف التعامل مؤقتا مع العملاق الصيني، أطلقت شركة هواوي سلسلة الهواتف الذكية الجديدة هونر 20 في لندن خلال عرض ركز على تكنولوجيا الشركة الصينية دون الإشارة إلى قطيعة محتملة مع جوجل.

وتشغل هواوي، ثاني أكبر مصنع للهواتف في العالم، هواتفها بنظام التشغيل أندرويد من جوجل، لكن وزارة التجارة الأمريكية حظرت على الشركة الأسبوع الماضي شراء سلع مصنعة في الولايات المتحدة، مما أثار تساؤلات بشأن تحديثات برمجياتها في المستقبل.

وخففت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء بشكل مؤقت بعض القيود عن هواوي، ومنحت شركة الهواتف الصينية ترخيصا لشراء سلع أمريكية حتى 19 أغسطس، ما يعني أن تحديث تطبيقات جوجل التي تحظى بالشعبية مثل جي ميل ويوتيوب يمكن أن يستمر حتى ذلك الحين.

وقال جورج تشاو رئيس علامة هونر التجارية التابعة لهواوي، لمئات الصحفيين والمدونين والمحللين أمس الثلاثاء إنه “سعيد حقا لرؤية الكثير جدا من الأصدقاء” خلال فعالية إطلاق الهواتف.

الهواتف الجديدة التي أطلقتها هواوي، يتصدرها هونر 20 برو، الذي ينتمي إلى فئة الهواتف الرائدة ومن المقرر أن يباع بسعر 600 يورو، ما يعادل نحو 12 ألف جنيه مصري.

يعمل هواوي 20 برو بنظام تشغيل أندرويد باي، مع ذاكرة رام 8 جيجا وذاكرة داخلية 256 جيجا، ومعالج جبار هو كيرين 980 ثماني الأنوية، وبطارية 4000 مللي أمبير.

شاشة الهاتف بمقاس 6.26 بوصة، مع تصميم زجاجي بالكامل وإطار من الألومنيوم والشاشة بدقة فول إتش دي 412 بكسل، ويأتي بكاميرا خلفية رباعية العدسات والرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، والأمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويأتي هاتف هونر 20 بنفس بالمواصفات باستثناء أن الذاكرة العشوائية الرام 6 جيجا والداخلية 128 جيجا، ويباع بسعر يعادل نحو 10 آلاف جنيه مصري.

ويأتي هونر 20 لايت، بشاشة 6.21 بوصة، مع معالج كيرين 710 ثماني الأنوية، وكامير خلفية ثلاثية العدسات أبرزها بدقة 24 ميجابكسل وكاميرا السيلفي 32 ميجابكسل، مع ذاكرة رام 4 جيجا وذاكرة داخلية 128 جيجا. ويباع بسعر يعادل نحو 6 آلاف جنيه مصري.