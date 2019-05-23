“الأرصاد” تنبّه بهطول أمطار رعدية متفرقة على مكّة

كل الوطن – واس: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم ، تنبيهًا بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ، على الطائف ، ومكة المكرمة ، وميسان ، والجموم ، والكامل والأجزاء المجاورة ، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات عبر الموقع الإلكتروني www.998.gov.sa ، و من البوابة التوعية الوقائية ، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.