تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن التحالف: تدمير طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها ميلشيا الحوثي باتجاه مطار نجران كل الوطن حرائق كبيرة وضحايا بسبب موجة الحر الشديد في مصر كل الوطن السعودية.. أطفال يعثرون على جثة مقيم عربي كل الوطن توقيع اتفاقيتين بين الجامعة الإسلامية وجامعة مقرن لتعزيز التعاون المشترك كل الوطن “الأرصاد” تنبّه بهطول أمطار رعدية متفرقة على مكّة كل الوطن هواوي تتحدى غوغل وأمريكا بـ 3 هواتف أسطورية جديدة.. صور ومواصفات وأسعار كل الوطن شاحن هاتف يتسبّب في وفاة طفل بعد وضعه في فمه كل الوطن احذري إرتداء هذه الأقمشة والألوان خلال الموجه الحارة كل الوطن شاب يدعي أنه عاش في الماضي على المريخ ويقدم معلومات حيرت العلماء كل الوطن بشرى: لم أهاجم محمد رمضان لأسرق منه الأضواء.. أنا أقدم منه (فيديو)
» » “الأرصاد” تنبّه بهطول أمطار رعدية متفرقة على مكّة

“الأرصاد” تنبّه بهطول أمطار رعدية متفرقة على مكّة

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 23 مايو 2019 - 4:59 مساءً
“الأرصاد” تنبّه بهطول أمطار رعدية متفرقة على مكّة

كل الوطن – واس: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم ، تنبيهًا بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ، على الطائف ، ومكة المكرمة ، وميسان ، والجموم ، والكامل والأجزاء المجاورة ، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات عبر الموقع الإلكتروني www.998.gov.sa ، و من البوابة التوعية الوقائية ، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

رابط مختصر
2019-05-23
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن