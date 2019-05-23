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السعودية.. أطفال يعثرون على جثة مقيم عربي

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 23 مايو 2019 - 5:14 مساءً
السعودية.. أطفال يعثرون على جثة مقيم عربي

فتحت الجهات الأمنية السعودية تحقيقا موسعا في واقعة عثور مجموعة من الأطفال على جثة مقيم من جنسية عربية بمحافظة جيزان جنوب غربي السعودية.

وقالت صحيفة “عاجل” المحلية، إن سلطات جيزان تلقت بلاغا يفيد بعثور أطفال على جثة بأطراف إحدى القرى في شمال محافظة أبو عريش، حيث اتضح من المعاينة الأولية أن المقيم فارق الحياة منذ حوالي 5 أيام.

وفي التفاصيل، قالت الصحيفة إن كفيل المقيم المتوفى، كان قد أبلغ عن هروبه في وقت سابق، حيث ساوره الشك، بعدما اتصل بهاتف العامل ولم يستطع الوصول إليه.

وأشارت إلى أنه تم إيداع جثة العامل بأحد المستشفيات، فيما اتخذت الجهات المعنية الإجراءات اللازمة.

المصدر: صحيفة “عاجل”

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2019-05-23
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