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التحالف: تدمير طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها ميلشيا الحوثي باتجاه مطار نجران

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 23 مايو 2019 - 5:31 مساءً
التحالف: تدمير طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها ميلشيا الحوثي باتجاه مطار نجران

كل الوطن – واس: أعلن التحالف العربي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مطار نجران جنوبي المملكة اليوم الخميس.

وصرح المتحدث باسم قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي بأنه في تمام الساعة الواحدة وست وأربعين دقيقة من ظهر اليوم تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقها الحوثيون في محاولة لاستهداف مطار نجران الإقليمي.

وحذر المالكي ميليشيا الحوثي بأشد العبارات من مواصلة استهدافها للأعيان والمرافق المدنية والمدنيين، مشيرا إلى أن “استخدامها أساليب الهجوم الإرهابي سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

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2019-05-23
عربي ودولي
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