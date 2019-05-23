تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن منسوبو مؤسسة النقد العربي السعودي في تبوك يشاركون في برنامج رمضان آمان كل الوطن التحالف: تدمير طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها ميلشيا الحوثي باتجاه مطار نجران كل الوطن حرائق كبيرة وضحايا بسبب موجة الحر الشديد في مصر كل الوطن السعودية.. أطفال يعثرون على جثة مقيم عربي كل الوطن توقيع اتفاقيتين بين الجامعة الإسلامية وجامعة مقرن لتعزيز التعاون المشترك كل الوطن “الأرصاد” تنبّه بهطول أمطار رعدية متفرقة على مكّة كل الوطن ‎تواصل حملة “رمضان أمان”مشروع (رمضان أمان) بمنطقة تبوك وتوزيع اكثر من 12000 وجبة افطار كل الوطن هواوي تتحدى غوغل وأمريكا بـ 3 هواتف أسطورية جديدة.. صور ومواصفات وأسعار كل الوطن شاحن هاتف يتسبّب في وفاة طفل بعد وضعه في فمه كل الوطن احذري إرتداء هذه الأقمشة والألوان خلال الموجه الحارة
» » » ‎تواصل حملة “رمضان أمان”مشروع (رمضان أمان) بمنطقة تبوك وتوزيع اكثر من 12000 وجبة افطار

‎تواصل حملة “رمضان أمان”مشروع (رمضان أمان) بمنطقة تبوك وتوزيع اكثر من 12000 وجبة افطار

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 23 مايو 2019 - 8:39 مساءً
‎تواصل حملة “رمضان أمان”مشروع (رمضان أمان) بمنطقة تبوك وتوزيع اكثر من 12000 وجبة افطار

العلا- كل الوطن- مقبولة الشويكان: للعام الثاني على التوالي بفعالياتها والتي يشارك به نخبة من متطوعي تبوك من أجل إيصال رسائل توعوية مرورية لسائقي المركبات من خلال توزيع أكثر من 12000 وجبة إفطار في أكثر

وشارك لاعب نادي الشباب و احد سابقاً الكابتن مقرن القحطاني بحملة رمضان أمان وأعرب عن شكره للقائمين والمتطوعين والمتطوعات لبرنامج رمضان امان والذي يهدف من خلاله الحفاظ على سلامة الصائم من خلال اتباع مبادئ السلامة المرورية ووصولة لعائلته بخير وعدم تعرضه وتعرض المشاه وغيره للخطر ‏ونطمح أيضا ان نكون الافضل بأخلاقنا وبتطوعنآ لهذا العمل ونسأل الله ان يكتبه في ميزان حسناتنا وحسنات والدينا .

والجدير بالذكر أن الحملة تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية، والتخفيف من السرعة الزائدة، وتوعية سائقي المركبات بالالتزام بالقواعد المرورية خصوصًا قبيل وقت الإفطار، كذلك تدعو الحملة إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات على الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي؛ سعيًا لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة بزيادة عدد المتطوعين بها إلى مليون متطوع في عام 2030.

رابط مختصر
2019-05-23
أخبار المناطق
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن