‎تواصل حملة “رمضان أمان”مشروع (رمضان أمان) بمنطقة تبوك وتوزيع اكثر من 12000 وجبة افطار

العلا- كل الوطن- مقبولة الشويكان: للعام الثاني على التوالي بفعالياتها والتي يشارك به نخبة من متطوعي تبوك من أجل إيصال رسائل توعوية مرورية لسائقي المركبات من خلال توزيع أكثر من 12000 وجبة إفطار في أكثر

وشارك لاعب نادي الشباب و احد سابقاً الكابتن مقرن القحطاني بحملة رمضان أمان وأعرب عن شكره للقائمين والمتطوعين والمتطوعات لبرنامج رمضان امان والذي يهدف من خلاله الحفاظ على سلامة الصائم من خلال اتباع مبادئ السلامة المرورية ووصولة لعائلته بخير وعدم تعرضه وتعرض المشاه وغيره للخطر ‏ونطمح أيضا ان نكون الافضل بأخلاقنا وبتطوعنآ لهذا العمل ونسأل الله ان يكتبه في ميزان حسناتنا وحسنات والدينا .

والجدير بالذكر أن الحملة تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية، والتخفيف من السرعة الزائدة، وتوعية سائقي المركبات بالالتزام بالقواعد المرورية خصوصًا قبيل وقت الإفطار، كذلك تدعو الحملة إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات على الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي؛ سعيًا لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة بزيادة عدد المتطوعين بها إلى مليون متطوع في عام 2030.