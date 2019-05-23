منسوبو مؤسسة النقد العربي السعودي في تبوك يشاركون في برنامج رمضان آمان

كل الوطن- مقبولة الشويكان: تماشياً مع رؤية 2030 بتحفيز أعمال التطوع شارك منسوبي مؤسسة النقد العربي السعودي في تبوك يتقدمهم مدير المؤسسة أ / عبدالسلام عيد النجدي أ / فهد عبد القادر الكباريتي أ / مهند محمود ابو شريان أ / علي محمود العبيدان أ / منصور سعد البياضي وثمن أ / عبدالسلام النجدي الجهد الملموس الذي يقوم به المتطوعين من خلال برنامج رمضان أمان وبدأ حديثه بشكره لكل من ساهم في مشروع رمضان أمان ويجب علينا أن نشارك المتطوعين ونكون نحن أولهم كمسؤولين ، وقدم شكره لإدارة مشروع رمضان أمان ممثلة بمؤسسة شباب خير أمة ولجمعية حفظ النعم بتبوك ولقائدي المركبات لتعاونهم ولروح المتطوعين الجميلة و كما قدم شكره باسم مؤسسة النقد ومنسوبيها للمشروع وطاقم العمل فيه ومن هم في الميدان ولم ينسى من هم خلف الكواليس . يُذكر ان مشروع رمضان امان في نسخته الثالثة بالمملكة العربية السعودية لهذا العام 1440هـ والإدارة العامة للمرور شريك رئيسٌ للمشروع والذي ينفذ من قبل مؤسسة شباب خير أمة للعمل التطوعي ويشارك في تنظيم المشروع جميعه العمل التطوعي بالشرقية ومن المتوقع أن يشارك فيه اكثر من 7000 متطوع ومتطوعة في إعداد و توزيع أكثر من 500 ألف وجبة جافة عند الإشارات المرورية.

وتخدم هذه الحملة ثلاثة أهداف رئيسية منها الحد من الحوادث المرورية والتخفيف من السرعة الزائدة وتوعية سائقي المركبات بالالتزام بالقواعد المرورية خصوصا قبيل وقت الإفطار وكذلك تدعو إلي تشجيع الأفراد والمؤسسات على الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي سعيا لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة في زيادة عدد المتطوعين بها إلى مليون متطوع في عام 2030. وأخيراً تدعم وتشجع أحد أهم أهداف جمعيات حفظ النعم بالوطن من خلال الحد من هدر الطعام وذلك بتوفير الوجبات الجافة على قدر حاجة الصائم .