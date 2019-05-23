العلا: 3 ثلاث فرق رئيسية تشارك يومياً بتوزيع 1000 وجبة على المساجد وبعض الأسر

العلا- كل الوطن-مقبولة الشويكان: اجتمعت أ/ نورة صالح رئيسة قسم نشاط الطالبات وممثلة أنديةالحي المشرفة العامة على مشروع إفطار صائم بمشرفات وعضوات الفرق التطوعية المشاركة في المشروع أ/ مقبولة الشويكان وأ/هدى جابر وأ/زمزم نوح وأ/إيمان النجدي وأ/زمزم صقير وأ/بسمة آدم وذلك لتوضيح آلية تنفيذ المشروع ودور الفرق الأساسي والذي يعتمد عليه بعد الله نجاح المشروع.

كما ضحت أهداف المشروع وكيفية استقطاب المتطوعات لهذا العمل الخيري والإشراف على العمل وتكثيف الجهود وتوفير والوجبات اليومية بموعدها المحدد.

انطلقت الفرق الثلاث من اول يوم برمضان وهن فرقة سنابل العلا وفرقة سخاء التطوعي وفرقة ينابيع الخير لعامها السابع على التوالي بنادي الخزامى وتشارك فيه عدد كبير من المتطوعات والمتطوعين. حيث توزع الفرق الثلاث اكثر من ٨٩٠ وجبة يومياً للمساجد والأسر

وقد لمس المجتمع أهمية هذا المشروع من خلال أهدافه التي تمحورت حول نشر العمل التطوعي بكافة جوانبه. وتنقلت صحيفة كل الوطن بين الفرق الثلاث سنابل وسخاء وينابيع وشاهدت سير العمل وكأن المتطوعات خلية نحل تتحرك متطوعة تقطع الخضرة وأخرى تجهز الأرز وهذه تحضر المعجنات وأخرى تغلف الوجبة حركة لاتهدأ تبدأ من بعد صلاة العصر حتى السادسة والنصف مساءً والكلمة تعجز عن وصف مايقمن به من روح التعاون والتكاتف وحسن التنظيم والإخلاص بالعمل كل ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى

واكدت مشرفة الأندية الأستاذة نورة صالح بأن رسالة رمضان رسالة سامية ولها التأثير الكبير على رفع الوعي لدى المجتمع واستمرار الكرم والبذل والعطاء الذي يعكس مدى وعي المجتمع المعطاء والشعور بالآخرين وإغتنام شهر رمضان المبارك في الإكثار من الأعمال الخيرية وختاما.. جزاهن الله خير الجزاء وتقبل عملهم