وفاة صاحب مركز صحي لعلاج الإدمان بجرعة هيروين!

كل الوطن – متابعات: مفارقة عجيبة كشفت عنها واقعة وفاة صاحب مركز صحي لعلاج الإدمان في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، صارت حديث الناس، وهو قيام صاحب مركز صحي لعلاج الإدمان بتجرع كمية من الهيروين أودت بحياته في الحال عقب تناوله السحور؛ حيث عثر على جثته داخل منزله وبجانبه بقايا جرعة هيروين في “سرنجة “حقنة.

انتقلت قوة النيابة لمكان العثور على الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي، لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واحتفظت النيابة بـ “سرنجة” كانت بجوار الجثة، وأشارت التحقيقات إلى أن المتوفى لفظ أنفاسه الأخيرة، إثر تعاطي جرعة زائدة، من المخدرات، وقررت النيابة استدعاء أسرة المتوفى لبيان أسباب الوفاة.

جرعة زائدة

جاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن رئيس مباحث قسم شرطة الهرم تلقى بلاغاً بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رئيس المباحث والقوة المرافقة له، وبكسر باب الشقة بعد استئذان النيابة

تم العثور على جثة “م.ع” صاحب مركز لعلاج الإدمان، وتم العثور على “سرنجة” وبعض المواد المخدرة بجوار الجثة، وبفحص المتوفى تبين وجود آثار لتعاطي المخدرات في الأوردة والشرايين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة ، وتبين من التقرير المبدئي للطب الشرعي أن المتوفى مات بسبب جرعة زائدة من مخدر الهيروين، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة بعد أن أكدت تحريات المباحث أن الواقعة ليس فيها شبهة جنائية.