التخلّص من تعب الصوم بتدليك هذه النقاط في القدمين

ليس التخلص من تعب الصوم وتجديد الطاقة أمراً صعباً جداً. يمكن ذلك من خلال الالتزام ببعض النصائح مثل اتباع نظام حياة صحي في شهر رمضان قدر الإمكان وشرب الماء في فترات الإفطار والنوم لعدد ساعات كاف. ويمكن تعزيز التأثير الإيجابي لهذه الإجراءات الصحية من خلال القيام بعملية تدليك سهلة لبعض نقاط أصابع القدمين على الطريقة الصينية.

كيفية التخلص من تعب الصوم بالضغط على هذه النقاط

من الطبيعي الشعور بالتعب أثناء الصوم في شهر رمضان لأسباب مختلفة مثل عدم انتظام النوم وعدم شرب كميات كافية من الماء أو تناول المغذيات الضرورية أثناء الإفطار والسحور. وقد يترافق التعب المفرط مع أعراض مثل عدم القدرة على التركيز وضعف الذاكرة وألم العضلات وبروز العقد اللمفوية في العنق وتحت الإبطين والشعور بالانزعاج على مستوى الحنجرة والصداع والنعاس الدائم والإرهاق. لكن يمكن التخلص من كل هذه المشاكل من خلال طريقة تدليك صينية تساعد على استعادة الطاقة وعلى نشرها في كل أنحاء الجسم وتجديد القدرة على القيام بالأعمال اليومية بشكل طبيعي. ويتم القيام بعملية التدليك بهذه الطريقة.

طريقة تدليك أصابع القدمين لتجديد الطاقة

للتخلص من الشعور بالتعب أثناء الصوم يجب القيام بهذه الخطوات السهلة: يتم الضغط بواسطة أصابع اليد اليسرى على أسفل الإصبع الأصغر في القدم اليسرى. وفي الوقت نفسه تستخدم أصابع اليد اليمنى للضغط على أسفل الإصبع الأكبر في القدم نفسها. ويجب الحفاظ على هذه الوضعية لمدة دقيقتين على الأقل. بعد ذلك تطبق طريقة التدليك على القدم الأخرى. فهذا يساعد على التخلص من التعب لكن من الضروري أيضاً اتباع نظام حياة صحي مع التخفيف من الشعور بالتوتر.

طريقة تدليك ثانية للتخلص من التعب

توضع أصابع اليد اليسرى مباشرة على الركبة اليسرى. وفي الوقت نفسه توضع أصابع اليد اليمنى تحت مرفق الساعد الأيسر. وفي هذه الحالة يتم الشعور بالنبض في المنطقتين. يجب الضغط على هاتين النقطتين لبضعة دقائق ثم الاستراحة وتكرار العملية في الاتجاه المعاكس أي بوضع أصابع اليد اليمنى على الركبة اليمنى والضغط بأصابع اليد اليسرى على مرفق الساعد الأيمن مع الضغط لمدة لا تقل عن دقيقتين. وللتحرر من التعب بشكل مضمون يجب الحرص على شرب كمية كافية من الماء بعد الإفطار وخلال السحور وتناول الأطعمة الغنية بالمغذيات.