أطاحت شرطة منطقة الرياض بمقيم من جنسية عربية ارتكب عددا من جرائم الاحتيال حصل بموجبها على مبالغ مالية كبيرة من أشخاص ومؤسسات خاصة.

وبدأ الوافد جرائمه بإقناع أحد المواطنين بإنشاء مؤسسة تجارية باسمه ليقوم الوافد بإدارتها، ومن ثم استخرج شيكات باسم المؤسسة وجعل المواطن يوقع عليها على بياض.

ونشر “سناب مناصر العسكر” مقطع فيديو أوضح خلاله أن المقيم درج على خداع المؤسسات والمنشآت بحيث يحصل منها على بضائع بمبالغ مالية مؤجلة تزيد عن القيمة الحقيقية للبضاعة، ومن ثم يتوارى عن الأنظار.

وقال إنه بعد توفر معلومات للأجهزة الأمنية حول نشاط الوافد قامت بمتابعته على مدى 3 أشهر، وخلال تفاوضه مع إحدى الشركات على بضاعة بمبلغ 3 ملايين ريال نصبت له كمين وتمكنت من القبض عليه.

وأوضح أنه عُثر بحوزة الوافد على مجموعة من الشيكات بمبالغ مالية مختلفة تصل إلى 10 ملايين ريال، وأختام مختلفة ووثائق يستخدمها في إيهام ضحاياه، إلى جانب أوراق نقدية مالية مزورة.

وأبان أن الوافد ورط المواطن الذي سجل المؤسسة باسمه في قضايا بمبالغ مالية تقدر بنحو 15 مليون ريال، حيث يقبع المواطن وزوجته الآن بالسجن.

فيديو.. شرطة الرياض تطيح بمقيم ارتكب جرائم احتيال بملايين الريالات