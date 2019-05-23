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مكياج العيون المتدلية… بخمس خطوات

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 23 مايو 2019 - 11:52 مساءً
مكياج العيون المتدلية… بخمس خطوات

إذا كنت تبحثين عن طريقة مثالية وسريعة لشد الجفن، فإن مكياج العيون هو الحل الأنسب. تعرفي في الخطوات التالية على طريقة وضع المكياج لرفع الجفون المتدلية وإعطائها مظهراً جميلاً.

الخطوة الأولى: أسسي الجفون بـ كريم الأساس أو ببودرة مخصصة للمنطقة المحيطة بالعين، يكون لونها قريب من لون بشرتك.

الخطوة الثالية: أرسمي خطاً رفيعاً بالأي لاينر بمحاذاة الرموش العليا، وكثّفيه على الحواف الخارجية ومن ثمّ اسحبيه للخارج ونحو الأعلى، فهذا يترك إنطباعاً بأن جفونك مرفوعة.

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الخطوة الثالثة: ظللي المنطقة التي تعلو تجعيدة العين بـ ظلال العيون الداكنة اللون كالرمادي أو البني، شرط أن تسحبيه للأعلى باتجاه الحاجبين ضماناً لرفع الجفن.

الخطوة الرابعة: إثني رموشك بواسطة مقبض الرموش ثم ضعي طبقتين من الماسكرا، فإنها تجعل رموشك تبدو كثيفة وطويلة وبالتالي تخفي مظهر العيون المندلية.

الخطوة الخامسة: حددي الحاجبين إما بقلم تحديد الحواجب أو بالبودرة المخصصة لتهذيب شعيرات الحاجب، لأن ذلك يساهم في لفت الإنتباه إلى الحاجب وتشتيت النظر عن العين.

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2019-05-23 2019-05-23
الصحة والجمال
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