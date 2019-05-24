القهوة الخضراء..5 خلطات مذهلة في إنقاص الوزن

مستخلص حبوب البن الأخضر من الوصفات الطبيعية الأكثر شيوعًا في فقدان الوزن.

القهوة الخضراء هي الشكل غير المحمص لحبوب البن العادية، وتتميز بأنها تحتوي على كمية عالية من حمض الكلوروجينيك. تشير الأبحاث إلى أن حمض الكلوروجينيك يمنع تراكم الدهون، كما له خصائص وقائية مضادة للالتهابات. علاوة على ذلك ، يحتوي مستخلص البن الأخضر على كمية أقل من الكافيين مقارنة بالقهوة.

وجد الباحثون أن حمض الكلوروجينيك يمكن أن يمنع أيضًا امتصاص الدهون ويعزز عملية التمثيل الغذائي للدهون في الكبد ، مما يساعد على فقدان الوزن . يمكن أن تساعد القهوة الخضراء أيضًا على خفض نسبة السكر في الدم، كما أنه يقوم أيضًا بتوازن الهرمونات المرتبطة بالسمنة. لذلك ، يتضح من جميع الدراسات المذكورة أعلاه أن حبوب البن الخضراء تستهدف الأسباب الجذرية لزيادة الوزن وبالتالي يمكن أن تكون عاملاً فعالاً لفقدان الوزن. فيما يلي 5 طرق لتحضير القهوة الخضراء بهدف إنقاص الوزن:

1. القهوة الخضراء بالطريقة العادية

لتحضير القهوة الخضراء ، اشترِ علبة من حبوب القهوة الخضراء من السوق. استخدمي مطحنة القهوة لطحن حبوب القهوة الخضراء وتناولي كوبًا من القهوة يومياً دون إضافة ء السكر أو التحلية الاصطناعية. إذا شعرتِ بالملل من شرب هذا ، يمكنكِ إضافة مكونات أخرى لفقدان الوزن لإنقاص الوزن بسرعة.

2. القهوة الخضراء مع أوراق النعناع

أضفِ أوراق النعناع إلى فنجان القهوة الخضراء، دعيها تغلي لمدة 5 دقائق، ثم اشربيه، النعناع له خصائص تساعد في فقدان الوزن، كما يساعد في التخلص من السموم.

3. القهوة الخضراء مع القرفة

إضافة عصا من القرفة إلى كوب من الماء المغلي، ثم استخدمي ماء القرفة لتحضير القهوة الخضراء. يساعد القرفة على تنظيم مستويات السكر في الدم ، وتحسن حساسية الأنسولين ، كما تقلل من نسبة الكوليسترول الضار ، فضلاً عن خصائصه المضادة للالتهابات.

4. القهوة الخضراء مع الزنجبيل

قومي بإضافة ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون أثناء تحضير القهوة. دعي المشروب يهدأ لمدة 5 دقائق ثم قومي بتناوله. يحتوي الزنجبيل خصائص تساعد في رفع قدرة الجسم على حرق الدهون، كما أنه يساعد على ضبط الأنسولين.

القهوة الخضراء لانقاص الوزن

5. القهوة الخضراء مع الكركم

على الرغم من أن هذه الوصفة قد تبدو غريبة بعض الشيء ، إلا أن تأثيرها أقوى من الوصفات السابقة. أضفِ نصف ملعقة صغيرة من الكركم المطحون إلى قهوتك واتركيه ينقع لمدة 3 دقائق. الكركم يساعد على فقدان الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي للدهون ، و ضبط سكر الدم ، والحد من الالتهابات.

المصدر: الجميلة