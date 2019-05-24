كيفية ترطيب الشعر الجاف سريعًا فى المنزل بمكونين فقط

نعاني في بعض الأحيان من جفاف الشعر، إما لكثرة استخدام مصففات الشعر أو تعرض الشعر لأشعة الشمس والأتربة، وغيرها من الأسباب التي تسبب جفاف الشعر، ولأن الشعر هو زينة وتاج كل امرأة، حرصنا على إمدادك ببعض الوصفات السريعة والآمنة، والتي تحتوي على العسل والبروكلي لترطيب الشعر الجاف.

قناع العسل والماء لترطيب الشعر الجاف

المكونات: 3 ملاعق صغيرة من العسل كوب من الماء طريقة الإعداد والتطبيق: أولاً: أضيفي ملاعق العسل إلى كوب الماء مع التقليب الجيد حتى يذوب العسل. ثانيًا: ضعي المزيج على الشعر مع التدليك قليلاً. ثالثًا: اتركي المزيج على الشعر لمدة 7 دقائق. رابعًا: اغسلي الشعر بالشامبو والماء البارد.

فوائد قناع العسل والبروكلي للشعر:

ترطيب الشعر الجاف والتالف. يعمل على سهولة التحكم في الشعر. يعمل كبديل طبيعي وفعال للبلسم. يعمل على تحفيز نمو الشعر واستعادة كثافته. حماية الشعر من أشعة الشمس الضارة. إعادة الحيوية للشعر.

المكونات: 4 وردات من البروكلي الطازج ربع كوب ماء طريقة التحضير والاستخدام: أولاً: اسلقي البروكلي جيدًا واتركيه قليلاً قبل الاستخدام. ثانيًا: ضعي البروكلي في الخلاط الكهربائي وأضيفي ربع كوب من ماء البروكلي واخلطيها حتى تصبح كريميًا. ثالثًا: استخدمي القناع على شعر رطب واتركيه لمدة 4 ساعات لتغلغل الماسك في فروة الرأس. رابعًا: اغسلي الشعر جيدًا بالماء الفاتر واحرصي على تكرار الماسك 3 مرات أسبوعيًا.

المصدر: الجميلة