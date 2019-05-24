لنساء الخليج..هل تعانين من نقص فيتامين “د”؟ هذه العباءة الحل الأمثل

من المعروف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعرف بحرارتها المرتفعة خلال فصل الصيف، ومع ذلك، تعاني غالبية النساء وخاصة اللواتي ترتدين ملابسهن المحتشمة، من نقص في فيتامين “د”، الأمر الذي يتسبب بآلام الظهر، والتعب، والاكتئاب.

ونظراً إلى أن مصممة الأزياء الهندية، مورسلين بيرزادا، تعاني أيضاً من نقص هذا الفيتامين، قررت بدورها أن تصمم “عباءة صحية”، وذلك بالتعاون مع شركة “Social Street”.

للوهلة الأولى، ستراودك حتماً العديد من الأسئلة حول هذه العباءة، وأولها هو كيف يمكن أن تكون “صحية”؟

وفي حديث مصممة الأزياء الهندية مع موقع CNN بالعربية، قالت إن “أجسادنا مغطاة دوماً كوننا نرتدي العباءات فوق ملابسنا، وبذلك نادراً ما نتعرض لأشعة الشمس”، موضحة أن “قماش العباءة الصحية يُعرف باسم “microsolv”، حيث يعمل على امتصاص أشعة الشمس، كما كان قد استُخدم سابقاً للملابس الرياضية”.

وكانت بيرزادا قد اعتمدت في تصميمها على بعض أرقام هيئة الصحة بدبي ومؤتمر أبوظبي السنوي الدولي لنقص فيتامين “د” وصحة الإنسان، التي تُسلط الضوء على هذه المشكلة خلال السنوات القليلة الماضية.

ولا تقتصر هذه العباءات، التي جرى طرحها في الأشهر الماضية، على النساء المسلمات فحسب، وإنما أيضاً اللواتي يفضلن ارتداء الملابس المحتشمة في أماكن عملهن على سبيل المثال. وأضافت المصممة الهندية أن العباءة قد صُممت “لنساء الخليج وجميع المناطق التي تُواجه نقص في فيتامين د”.

ويُشار إلى أن التصميم قد نال إعجاب العديد من الأشخاص، وبدورها، تحرص بيرزادا، التي تملك علامة تجارية تحمل اسمها، على تقديم كل ما هو جديد، حيث تسعى حالياً إلى تصميم عباءات “صحية” بألوان متنوعة ومختلفة.

المصدر: سي أن أن