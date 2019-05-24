فوائد الكركم في الوقاية من الزهايمر

فوائد الكركم لا تنتهي أبدًا، فتلك التوابل تُعتبر واحدة من الأكثر أهمية للجسم. اختصاصية التغذية جانين عواد تعدد أبرز فوائد الكركم في القائمة الآتية:

– الكركم مضادّ للالتهابات ومضادّ للأكسدة بوتيرة مرتفعة جدًّا.

– الكركم يُعتبر دواءً للأشخاص الذين يعانون الالتهابات المزمنة.

– الكركم الداعم الأكبر للدماغ، فهو يحمي الخلايا العصبية من التلف، كما يحارب مجموعة من العمليات الداخلية التي تتلف الدماغ.

– الكركم يلعب دورًا أساسيًّا في حماية وظيفة بطانة القلب. من هنا فهو جيد ومفيد جدًّا للأشخاص الذين يعانون مشاكل في القلب.

– الكركم يُعتبر من العلاجات البديلة الداعمة لعلاجات الأمراض السرطانية، ولا سيّما سرطان البنكرياس.

– الكركم يساهم في زيادة ضخّ الدم في الدماغ، ما يقلّل فرص الإصابة بمرض الزهايمر.

نصيحة اختصاصية: حاولي رش الكركم على أطباقكِ اليومية المختلفة أثناء الطهو، للحصول على فوائده. ولا تنسي أنّ الكركم متوافر على شكل كبسولات مكمّلات غذائية في الصيدليات.