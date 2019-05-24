تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن فوائد الكركم في الوقاية من الزهايمر كل الوطن مدني نجران: إخلاء 4 أسر وإخراج 18 شخصا احتجزتهم الأمطار داخل مركباتهم كل الوطن لنساء الخليج..هل تعانين من نقص فيتامين “د”؟ هذه العباءة الحل الأمثل كل الوطن كيفية ترطيب الشعر الجاف سريعًا فى المنزل بمكونين فقط كل الوطن القهوة الخضراء..5 خلطات مذهلة في إنقاص الوزن كل الوطن مكياج العيون المتدلية… بخمس خطوات كل الوطن فيديو.. شرطة الرياض تطيح بمقيم ارتكب جرائم احتيال بملايين الريالات كل الوطن التخلّص من تعب الصوم بتدليك هذه النقاط في القدمين كل الوطن وفاة صاحب مركز صحي لعلاج الإدمان بجرعة هيروين! كل الوطن العلا: 3 ثلاث فرق رئيسية تشارك يومياً بتوزيع 1000 وجبة على المساجد وبعض الأسر
» » فوائد الكركم في الوقاية من الزهايمر

فوائد الكركم في الوقاية من الزهايمر

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 24 مايو 2019 - 12:52 صباحًا
فوائد الكركم في الوقاية من الزهايمر

فوائد الكركم لا تنتهي أبدًا، فتلك التوابل تُعتبر واحدة من الأكثر أهمية للجسم. اختصاصية التغذية جانين عواد تعدد أبرز فوائد الكركم في القائمة الآتية:

– الكركم مضادّ للالتهابات ومضادّ للأكسدة بوتيرة مرتفعة جدًّا.

– الكركم يُعتبر دواءً للأشخاص الذين يعانون الالتهابات المزمنة.

– الكركم الداعم الأكبر للدماغ، فهو يحمي الخلايا العصبية من التلف، كما يحارب مجموعة من العمليات الداخلية التي تتلف الدماغ.

– الكركم يلعب دورًا أساسيًّا في حماية وظيفة بطانة القلب. من هنا فهو جيد ومفيد جدًّا للأشخاص الذين يعانون مشاكل في القلب.

– الكركم يُعتبر من العلاجات البديلة الداعمة لعلاجات الأمراض السرطانية، ولا سيّما سرطان البنكرياس.

– الكركم يساهم في زيادة ضخّ الدم في الدماغ، ما يقلّل فرص الإصابة بمرض الزهايمر.

نصيحة اختصاصية: حاولي رش الكركم على أطباقكِ اليومية المختلفة أثناء الطهو، للحصول على فوائده. ولا تنسي أنّ الكركم متوافر على شكل كبسولات مكمّلات غذائية في الصيدليات.

رابط مختصر
2019-05-24
الصحة والجمال
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن