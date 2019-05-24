وصفة بذور الكتان لحرق دهون الجسم

إذا كنتِ تخططين لانقاص الوزن يجب عليكِ إضافة بذور الكتان إلى نظامكِ الغذائي. لأن هذه البذور البنية الصغيرة مليئة بالعناصر الغذائية التي تساعد على إنقاص الوزن عن طريق تعزيز عملية الأيض ، وتقليل الالتهاب ، وكبح شهيتكِ. بذور الكتان هي أيضا جيدة لقلبكِ، فهي تخفض ضغط الدم وتحسن المزاج.

كانت بذور الكتان تستخدم في الغالب لعلاج الحيوانات التي تعاني من مشاكل في الأمعاء والتهابات. ولكن بسبب ارتفاع نسبة الأحماض الدهنية أوميغا 3 ومحتوى الألياف الغذائية، بدأ البشر يستهلكون بذور الكتان بأشكال مختلفة كعلاج لمختلف المشكلات الصحية مثل الإمساك والالتهابات وهشاشة العظام وما إلى ذلك.

فيما يلي الأسباب التي تجعل بذور الكتان مفيدة لفقدان الوزن

1. الألياف الغذائية

بذور الكتان هي مصدر كبير للألياف الغذائية ، حيث تحتوي هذه البذور البنية على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان. تشكل الألياف القابلة للذوبان مادة تشبه الهلام عندما تتلامس مع العصارات الهضمية والماء ، مما يبطئ امتصاص الطعام في القولون. هذا ، بدوره ، يجعلكِ تشعرين بالشبع لفترة أطول. أما الألياف غير القابلة للذوبان تعزز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة التي تساعد تحسن صحة الجهاز الهضمي . ثم تقوم البكتيريا بهضم الألياف القابلة للذوبان وإنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة. وهذه الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة تساعد على زيادة معدل الأيض.

2.الأحماض الدهنية

تحتوي بذور الكتان مع اثنين من الأحماض الدهنية ، أوميغا 3 (حمض ألفا لينولينيك) وأوميغا 6 (حمض اللينوليك)، مما يساعد على تحقيق التوازن في عملية التمثيل الغذائي وتقليل الالتهاب.

3. مضادات الأكسدة

تحتوي بذور الكتان على مركبات الفينول التي تعمل بمثابة مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة الضارة التي تقلل معدل الأيض وتؤدي إلى زيادة الوزن. يوصي خبراء الصحة بملعقة كبيرة من بذور الكتان يوميا لفقدان الوزن وتحسين الصحة العامة. لكن تناول بذور الكتان وحدها غير مستساغة تماما. لذلك، إليكِ وصفة لذيذة لمساعدتكِ في إنقاص الوزن.

وصفة بذور الكتان وعصير التفاح والحليب

المكونات: ½ حبة من التفاح 1 كوب حليب حبة تمر ملعقة كبيرة من بذور الكتان

كيفية التحضير يُقطع التفاح والتمر ثم يوضع داخل الخلاط، ثم يضاف الحليب لتحريك المحتويات، يُصب العصير داخل كوب ثم يضاف له ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة.