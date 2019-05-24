الحلقة الـ 17 من “شباب البومب” تناقش مخاطر “بوبجي” على أبنائنا

غزت لعبة “بوبجي” العالم أجمع بعد فترة قصيرة جداً من إطلاقها في متاجر التطبيقات الإلكترونية حتى أصبحت حديث المجتمع كله.

اللعبة الحربية، التي يتواصل فيها اللاعبون مع بعضهم في أي بقعة من أرضنا، كانت موضوع الحلقة الـ 17 من “شباب البومب 8” التي حملت عنوان “بمب جي”، وكتبها قريطم.

ويأتي تخصيص طاقم المسلسل الكوميدي السعودي، الذي يناقش هموم الشباب وقضاياهم، حلقةً كاملةً لهذه اللعبة، انطلاقاً من حرصهم على الجيل الجديد، نظراً لآثارها السلبية الكبيرة عليهم، فكرياً وعقلياً، خاصةً المراهقين، الذين لا تخلو “جوالاتهم” في السعودية والعالم منها، ومساندةً للآباء الذين لا ينفكون ينصحون أبناءهم بالابتعاد عنها.

حملت الحلقة طابع السخرية من اللعبة

وقد بدأت الحلقة، التي حملت طابع السخرية من اللعبة، بمشهد “عامر” فيصل العيسى، و”ياسر” محمد الدوسري في سيارة بينما يلعب ياسر “بوبجي”، ويستمر في ذلك حتى عند شراء أغراض من السوبر ماركت.

وحينما يلتقي الأصدقاء الأربعة في أحد المتنزهات، تحدث واقعة غريبة، فبعد وقوع جوال ياسر وهو يلعب “بوبجي”، يجدون أنفسهم فعلياً داخل اللعبة.

وباستثناء ياسر، يعاني عامر، و”شكش” مهندي الجميلي، و”كفتة” ياسر المقيطيب من فهم قواعد “بوبجي” لعدم لعبهم لها من قبل، فيتعرضون إلى مواقف مضحكة وهم يتوجهون بحافلةٍ إلى موقع اللعبة.

عامر يصاب جراء هجوم مباغت

وعندما يصلون، يستفسر عامر، وشكش، وكفتة من ياسر عن الخطوة التالية، فيطلب منهم ارتداء الألبسة الواقية، وحمل الأسلحة المناسبة للهجوم، وتكمن “المفارقة المضحكة” في الأسلحة التي يختارونها.

وبمجرد بدء المعركة، يصاب كفتة، ليخرج من اللعبة فوراً، فيقرر أصدقاؤه إكمال مشواره، لكنَّ عامر يصاب جراء هجوم مباغت، ما يدفع شكش إلى مساعدته بتقديم الدواء له “علبة لبن”.

وفي المرحلة الثانية من اللعبة، يصاب شكش، ويخرج من اللعبة دون أن ينتبه له أحدٌ، ثم يأتي الدور على ياسر، الذي تغدر به فتاةٌ، بينما يتابع عامر المشوار حتى يقضي على جميع الأعداء.

المصدر: سيدتي