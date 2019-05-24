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بالفيديو والصور.. مجموعة أزياء رمضانية بمقاسات كبيرة

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 24 مايو 2019 - 10:10 صباحًا
بالفيديو والصور.. مجموعة أزياء رمضانية بمقاسات كبيرة

بعد النجاح الذي حققه موقع 11 Honoré كونه الرائد في مجال التسوق الإلكتروني الذي يلبي احتياجات المرأة التي ترتدي مقاسات كبيرة فيتيح لها خيارات مميزة من الأزياء ذات المقاسات الكبيرة بتوقيع أهم دور الأزياء العالمية، بدأ بتوسيع نطاق عملياته ليشمل الشرق الأوسط منذ العام الماضي. حيث يمتلك الموقع رؤية خاصة فيما يخص المنطقة وإتاحة تصاميم فاخرة وراقية للنساء بمقاسات كبيرة لم تكن متوفرة من قبل.

وبحسب مجلة “هاربر بازار” الأمريكية، تعاون موقع التسوق الإلكتروني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مع بعض من أفضل المصممين المحليين في المنطقة منهم علامة BAMBAH وكل من المصممة هدى النعيمي وديما عياد.

ويعد هذا التعاون الأول من نوعه، إذ لايفتح الأبواب الدولية أمام هذه المصممات المحليات فحسب ، بل يلبي بشكل الطلب المتزايد في المنطقة على الأزياء الشاملة. ولعلها أيضًا الطريقة المثلى لتقديم 11 Honore إلى سوق الشرق الأوسط. وبالطبع تتوفر أزياء رمضان من هذه العلامات المحلية على الموقع في مقاسات كبيرة الحجم.

من الجدير بالذكر أن الموقع قد انطلق لأول مرة في 2017 بالتعاون مع 14 مصمماً ولكن سرعان ما زاد العدد إلى 50 علامة بدعم قوي من مصممين أمثال Naeem Khan و Zac Posen وPrabal Gurung وريم عكرا وغيرهم. إضافة إلى ذلك يلقى الموقع دعماً كبيرة من شخصيات عالمية معروفة مثل عارضات الأزياء Ashley Graham وCandice Huffine والنجمات Danielle Brooks وAllison Janney وغيرهن.

يقوم الموقع بتقديم خدمات الشحن إلى الشرق الوسط

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2019-05-24 2019-05-24
أزياء وأكسسوارات
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