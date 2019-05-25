ياسمين صبري ترد على اتهامها بتقليد شيرين.. ماذا قالت؟

نفت الفنانة ياسمين صبري أن تكون قلدت شيرين من خلال مسلسلها الجديد “حكايتي”، حيث رفضت المقارنة بين هذا العمل ومسلسل “طريقي” لشيرين، موضحة أنهما مختلفين.

قالت ياسمين:” العديد من قصص الصعود بدأت بالهروب من الأهل، فالأمر ليس مقتصراً على مسلسل طريقي للنجمة شيرين عبد الوهاب لأن العديد من المسلسلات والأفلام بدأت بالهروب من الأهل قبل رحلة الصعود”.

وأضافت :” لم أسع للبطولة المطلقة ولكن أكثر من منتج عرض عليً عمل من بطولتي إلا أنني استقريت في النهاية على مسلسل حكايتي لأن الفكرة أعجبتني”.

وتابعت :” أما بخصوص طريقة حديثي الهادئة فهي ملائمة للشخصية ولا أحب الصراخ بدون سبب أو مبرر درامي”.

المصدر: لها