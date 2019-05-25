تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن خبراء مكافحة الإرهاب يحقّقون في حادث تفجير ليون كل الوطن مسنّة تجاوزت الـ100 تقتل جارتها بطريقة فظيعة كل الوطن خطأ جسيم يكاد يقتل ضيفة “رامز في الشلال”! (فيديو) كل الوطن فريق سعودي يبتكر أول مصحف إلكتروني للمكفوفين في العالم كل الوطن رجل يخنق أطفاله الخمسة ويبرر جريمته بإفادة صادمة! كل الوطن ياسمين صبري ترد على اتهامها بتقليد شيرين.. ماذا قالت؟ كل الوطن مقتل 17 أشخاص في حريق مركز تسوق في الهند كل الوطن مصر.. سبب الحرارة الشديدة “بشري” وليس طبيعيا كل الوطن التخلّص من الكرش في أسبوع كل الوطن برعاية من المرور السعودي حملة “رمضان آمـان” تستمر
» » ياسمين صبري ترد على اتهامها بتقليد شيرين.. ماذا قالت؟

ياسمين صبري ترد على اتهامها بتقليد شيرين.. ماذا قالت؟

كل الوطنآخر تحديث : السبت 25 مايو 2019 - 2:36 صباحًا
ياسمين صبري ترد على اتهامها بتقليد شيرين.. ماذا قالت؟

نفت الفنانة ياسمين صبري أن تكون قلدت شيرين من خلال مسلسلها الجديد “حكايتي”، حيث رفضت المقارنة بين هذا العمل ومسلسل “طريقي” لشيرين، موضحة أنهما مختلفين.

قالت ياسمين:” العديد من قصص الصعود بدأت بالهروب من الأهل، فالأمر ليس مقتصراً على مسلسل طريقي للنجمة شيرين عبد الوهاب لأن العديد من المسلسلات والأفلام بدأت بالهروب من الأهل قبل رحلة الصعود”.

وأضافت :” لم أسع للبطولة المطلقة ولكن أكثر من منتج عرض عليً عمل من بطولتي إلا أنني استقريت في النهاية على مسلسل حكايتي لأن الفكرة أعجبتني”.

وتابعت :” أما بخصوص طريقة حديثي الهادئة فهي ملائمة للشخصية ولا أحب الصراخ بدون سبب أو مبرر درامي”.

المصدر: لها

رابط مختصر
2019-05-25
فنون ونجوم
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن